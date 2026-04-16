Европейски гигант инвестира 45 млн. евро в Индустриален парк София-Божурище

Европейският гигант в мебелната индустрия JYSK започна изграждането на трета автоматизирана складова кула в дистрибуционния си център в Индустриален парк София-Божурище. Инвестицията на датската компания е на стойност около 45 млн. евро. На церемонията по първа копка вицепрезидентът по логистика на компанията Оле Томпсен изрази надежда за подобряване на инфраструктурата и изграждане на планираната пътна връзка между Индустриалния парк и автомагистрала "Европа".

Той посочи, че това е четвъртият по големина център и най-ефективният в мрежата на компанията.

В момента базата обслужва над 300 магазина в четири държави

В момента базата обслужва над 300 магазина в четири държави, както и шест пазара, управлявани от франчайз партньори, което налага увеличаване на капацитета, отбеляза Томпсен, цитиран от БТА. Той допълни, че паралелно се изгражда и център за върхови постижения, който ще създаде нови работни места и възможности за специалисти.

Логистичният директор на дистрибуционния център Венцислав Чавдаров заяви, че новата автоматизирана кула ще позволи на площ от 10 000 кв. м да бъдат складирани 66 000 палета. С разширението общият капацитет на базата ще нарасне с 50 на сто до 188 000 палета.

По думите му, ако палетите бъдат подредени един до друг, дължината им би достигнала 320 километра, а за транспортирането им биха били необходими около 650 камиона.

Чавдаров посочи, че инвестицията е израз на доверие в екипа и в потенциала на региона. Центърът в България обслужва България, Гърция, Турция и Румъния, както и франчайз пазари в Азербайджан, Грузия, Косово, Албания, Северна Македония и Молдова.

Той отбеляза, че ключово предимство на страната е стратегическото ѝ географско положение, както и високата производителност на центъра, която през последните четири години е най-високата сред всички дистрибуционни бази на компанията в Европа.

Доверието в екипа и нещата, които правим, оправдават голямата инвестиция, посочи Чавдаров.

Официалното откриване на новата автоматизирана кула е планирано за март 2028 г.

Посланикът на Дания в България Флеминг Стендер определи инвестицията като важен етап и сигнал за ангажимента на компанията към страната и за развитието на двустранните икономически отношения. Мисля, че с инвестиции като тази силните връзки между Дания и България стават още по-силни, заяви той.

В поздравителен адрес кметът на община Божурище Георги Димов изтъкна, че с изграждането на третата складова кула компанията разширява автоматизацията на складовите си системи, но също така дава възможност за разкриване на нови работни места, необходими за ръста на регионалната икономика.

На церемонията присъстваха служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов и служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова.