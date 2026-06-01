Продават голяма европейска нискотарифна авиокомпания

Американският инвестиционен фонд Castlelake обмисля придобиване на британската нискотарифна авиокомпания Easyjet, съобщи британският сайт "Бетавил“. Новината доведе до ръст от около 11 на сто на акциите на превозвача в началото на търговията на борсата в Лондон, като книжата достигнаха най-високото си равнище от началото на март. От американския фонд уточниха, че все още няма сигурност дали ще бъде отправена официална оферта.

Това не е първият случай, в който Easyjet попада в центъра на спекулации за придобиване. През октомври 2025 г. се появиха информации за възможен интерес от страна на швейцарската корабна група MSC, но до официална оферта така и не се стигна.

Още: Ryanair се подготвя за Армагедон със самолетното гориво

Трудности пред трансатлантическите сделки

Анализатори посочват, че трансатлантическите сделки в авиационния сектор са затруднени от регулаторни ограничения, които са различни в Европа и САЩ. Правата за излитане, кацане и прелитане често зависят от това кой притежава и контролира авиокомпанията.

Според анализатора Хари Гоуърс от JPMorgan дружество извън ЕС теоретично не може да придобие мажоритарен дял в европейска авиокомпания и едновременно с това да запази пълните ѝ права за полети в рамките на ЕС. Той допълва, че са възможни различни алтернативни структури за сделката.

Основателят на Easyjet Стелиос Хаджи-Йоану притежава около 15 на сто от акциите на компанията и получава лицензионни плащания за използването на марката.

Още: EasyJet приземи целия си въздушен флот

На фона на войната между САЩ и Иран и рязкото поскъпване на авиационното гориво авиокомпаниите са под сериозен натиск.