Сделка за имот: как Money Shop ни помагат в избора на ипотека

Покупката на жилище е едно от най-важните житейски решения, които обмисляме от всички страни. Когато избираме апартамент, гледаме квартал, квадратура, транспорт, зеленина, гледка и удобство. Когато теглим ипотечен кредит обаче, трябва да си представим финансовото си бъдеще десетилетия напред - с лихвите, главницата, самоучастието и плановете за собственото ни развитие.

Нека признаем - първата задача е по-лесна, хубавият имот си личи веднага. Заемът обаче ни изправя пред ключови въпроси: каква оферта да изберем? Само размера на месечната вноска ли да гледаме? Дали кредитът, който изглежда приемлив днес, ще остане такъв и за бюджета ни след време?

В подобни моменти изборът на правилно ипотечно финансиране е почти толкова важен, колкото и изборът на самия имот. Затова е ценно до нас да има опитни специалисти. Потърсихме за съвет експертите от Money Shop, които консултират бъдещите новодомци и им помагат да сравнят възможностите, да разберат наистина добре условията и да стигнат до решение, съобразено с конкретната им ситуация. Ето какво ни споделиха те.

Месечната вноска е само един компонент

Първият инстинкт на много хора е да сравняват ипотечните оферти основно по размера на месечната вноска. Това е разбираемо, защото точно тази сума ще присъства в бюджета всеки месец. Но тя не казва всичко.

На този риск обръща внимание Милен Шахпазов от Money Shop. "Хората най-често избират своята ипотека по размера на вноската. Но всъщност това не отговаря на въпроса дали това е най-правилният път", посочва той.

И допълва, че всяка оферта съдържа различни компоненти - срок, лихвени условия, такси, застраховки, изисквания, възможности за предсрочно погасяване. Именно тези детайли могат да направят една оферта подходяща за конкретния човек или, напротив, да я превърнат в бъдещо затруднение.

Затова от Money Shop поставят акцент върху експертния анализ и сравняването на предложения от различни банкови и небанкови финансови институции. Целта е клиентът да не избира само по един критерий, а да разбере какво реално стои зад всяка оферта:

Да предвидим цялата сделка

При покупката на имот кредитът е само една част от картината. Около него има и други разходи, които трябва да бъдат планирани навреме. Най-важният сред тях е самоучастието.

"Едно важно нещо, което клиентите трябва да знаят, е да предвидят разходите за самоучастие, защото когато става въпрос за покупка на имот, самоучастието е задължително условие", казва още Милен Шахпазов.

Златното правило гласи: добрата ипотека е кредит, който може да бъде обслужван спокойно. Една и съща сума може да бъде удобна за един човек и твърде тежка за друг. Затова въпросът не е само дали банката ще одобри кредита, а дали клиентът ще се чувства комфортно в изплащането му.

Затова "друго важно нещо, което клиентите трябва да определят, е размерът на вноската и как тя се отразява на месечния им бюджет или на годишния такъв", казва още Шахпазов.

Цялото структуриране на сделката - напълно безплатно

В Money Shop поставят сериозен акцент върху правилното структуриране на сделката. Защото ипотечното финансиране може да бъде решение за покупка на първо или следващо жилище, строителство, ремонт, покупка на земя, бизнес начинание, текущи нужди или обединяване на задължения - и във всеки от конкретните случаи има детайли, които е добре да се изговорят със специалист.

"Стремим се с помощта на нашите специалисти да помогнем на клиента да структурира най-правилно сделката спрямо своите нужди. Експертизата ни помага да намерим и да изберем най-точната оферта и най-точните условия за конкретния случай. Всичко това правим напълно безплатно за клиента", казва още Милен Шахпазов.

В крайна сметка ипотеката не трябва да бъде скок в неизвестното.

Когато разходите са предвидени, офертите са сравнени, а условията са ясни, тя един добре обмислен и мощен финансов инструмент. С който градим дом, развитие и семейство.

Как Money Shop могат да ви консултират за ипотечните кредити вижте ТУК.

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