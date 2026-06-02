Енергийната свързаност в Югоизточна Европа зависи от единния подход и визия на региона

"Главболгарстрой" се присъедини към дискусия на Green Transition Forum, разглеждаща възможностите за ускоряване на строителството на енергийната инфраструктура

Главболгарстрой взе участие в шестото издание на форума Green Transition 6.0, който тази година поставя акцент върху задълбочаване на диалога между държавите в ЕС, взаимодействието по ключови за Съюза проекти, икономическа трансформация и енергиен преход.

Главният изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“ Емил Ангелов се включи в специална дискусия посветена на развитието на енергийната инфраструктура в Югоизточна Европа, в която заедно с представители на бизнеса и регулаторите от България и чужбина разгледаха възможностите, които регионът предлага в сферата на енергетиката и взаимодействието в държавите от Западна и Централна Европа.

„Енергийната сигурност на Югоизточна Европа зависи от способността на региона да функционира като общ организъм, който работи бързо и в синхрон, за да може навреме да реализира стратегически важни проекти от международно значение, осигуряващи енергийна свързаност на целия регион, какъвто е Вертикален газов коридор.“, коментира Ангелов по време на панела.

Според него държавите в региона е нужно да приложат координиран подход и да осигурят улеснени процедури и срокове целящи бързата реализация на важни енергийни проекти, които да допринесат за осигуряването на енергийна сигурност и достъпна енергия за домакинствата.

„Предизвикателствата пред реализирането на мащабни енергийни инфраструктурни проекти днес са свързани с преодоляване на регулациите и скоростта, с която различните страни се справят с тях. Ускоряването на процесите и общите визии в политиките между страните ще допринесе за по-бързото интегриранена нови технологии като малки модулни реактори (SMR) в Югоизточна Европа“, категоричен бе той.

Участниците в дискусията подчертаха необходимостта от инвестиции в съоръжения за съхранение на енергия (energy storage), които бяха определени като ключови за енергийната трансформация на района, както и в засилени инвестиции в дългосрочни решения като ПАВЕЦ, като призоваха и за повече инвестиции в ВЕИ мощности. Те се обединиха около прилагането на ускорени процедури за реализирането на енергийни проекти от национално значение, подпомагащи регионалната свързаност и енергийна сигурност.