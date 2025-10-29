Готвеното управление на "Лукойл Нефтохим" - тежки аргументи против от БПГА. Има надежда със санкциите

Като зимата и санкциите на САЩ ни изненадаха. Но се действа адекватно – очаква се удължаване на срока за реакция срещу тези мерки (новите санкции на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт"). Първото, което може да се направи, е да се удължи срокът, в който мерките още не са в сила – досега е 21 ноември. Правителството прави всичко възможно, ни помагаме. Това заяви изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Андрей Делчев.

Според него е абсурд да се очаква, че до 21 ноември е възможно българските активи на "Лукойл" да бъдат продадени. Делчев каза пред БНТ, че в България няма яснота дали ситуацията предполага по-бързо да стане сделка. Андрей Делчев посочи и една съществена трудност – след 21 ноември, когато засега влизат в сила новите санкции на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт", ако има сделка, сумата по нея се превежда по специална сметка и продавачът няма да може да ги пипне. "Лукойл" е частна компания, напомни изпълнителният директор на БПГА

Бъдещето на "Лукойл Нефтохим"

Делчев вярва и, че за да се удължи срокът, в който санкциите още не са в сила, не е нужно "Лукойл Нефтохим" да бъде управляван от специален управител. На Сърбия им удължаваха срока преди влизане на санкциите срещу НИС 8 месеца, напомни той и подчерта: Сърбия е верен съюзник на Русия, България е верен член на НАТО и е в една лодка и с други членове на Алианса по отношение на новите американски санкции. И още аргументи против специалния управител: "Ако имате добре играещ отбор, носещ 5% от БВП, не е добре да сменяте капитана". Друго срещу специалния управител – войната все някога ще свърши, ще дойде собственикът и ще пита къде са му парите, ако има загуби под управлението на специален управител – и ще поиска да му бъдат върнати. Трети аргумент – ако "Литаско", откъдето идва петрола за преработка в бургаската рафинерия, излезе от играта, особеният управител ще трябва да решава откъде да докара петрол, по 250-300 млн. месечно.

Освен това, Делчев не вижда апокалипсис с цените заради новите санкции на САЩ. Но той предупреди - излезе ли бургаската рафинерия от строя, трябват ни 300 цистерни дневно с горива, за да заместят идващото от "Лукойл Нефтохим", Никой в БПГА не е готов да влезе на този пазар и да компенсира, подчерта Андрей Делчев. Той увери - нито една рубла не е влязла в руския държавен бюджет от дейността на "Лукойл Нефтохим".

Законът "Магнитски" на САЩ не действа пряко в България. Негативният ефект обаче е, че банките ще спрат обектите, които са под американски санкции. Вторичният ефект е ясен – някои банки веднага спират работа с влезли в американския списък със санкции, обобщи Делчев