Войната в Украйна:

Herbalife отбеляза 15 години в България

28 октомври 2025, 13:39 часа 1082 прочитания 0 коментара
Herbalife отбеляза 15 години в България

Компанията събра близо 500 участници, за да отпразнуват устойчивия растеж, сплотената общност и ангажимента към здравословния начин на живот

Herbalife, световен лидер в областта на храненето и активния начин на живот, отбеляза своята 15-годишнина в България с двудневно събитие в Sofia Event Center.

От откриването на местния офис през 2010 година., Herbalife България продължава да се развива изключително успешно. През първите три години компанията има малко над 1700 дистрибутори, a днес техния брой е над четири пъти по-голям и надхвърля 7 000 души, благодарение както на нарастващия интерес към здравословния начин на живот, така и на силната подкрепа на глобална общност на Herbalife.

Програмата на двудневното събитие включваше тематични обучения, споделяне на успешни практики, както и представяне на бъдещата визия на компанията – да се превърне във водеща компания, общност и платформа за здраве и благополучие. Участниците имаха възможност да подкрепят и благотворителната дейност на Herbalife чрез Фондация „Семейство Herbalife“ (Herbalife Family Foundation – HFF).

От 2009 г. насам компанията работи с Фондация „За нашите деца“, като подпомага приемни семейства в центрове за обществена подкрепа в София и Пловдив. През годините това партньорство помага на над 1 500 деца, като ежегодното финансиране от Herbalife осигурява храна за бебета и малки деца, както и насоки за здравословно хранене.

Компанията продължава да подкрепя и спортни инициативи чрез сътрудничество с двукратния световен шампион и сребърен медалист от Параолимпийските игри в Токио 2020 Християн Стоянов, както и с изгряващата тенис надежда Денислава Глушкова. Членовете на Herbalife в България традиционно участват и в масови спортни прояви като Софийския маратон и Legion Run, като по този начин насърчават ценностите на активния начин на живот и сплотеността.

По повод 15-годишнината Ромео Казанеску, директор на Herbalife България, коментира:

„Развитието на Herbalife България отразява не само нарастващата популярност на тенденцията за здравословен начин на живот, но и доказва доверието, което нашите клиенти имат в иновативните ни продукти и силата на общностите, които изградихме. Въпреки икономическите предизвикателства през последните години, нашият бизнес модел продължи да привлича хора, търсещи гъвкавост и възможност да изградят собствен бизнес в сферата на благополучието.

През последното десетилетие почти удвоихме продажбите си и вече имаме над 50 активни общности в страната, които осигуряват подкрепа за здравето и благополучието на стотици хиляди хора. Изключително се гордея с нашата работа с Фондация „За нашите деца“ – да виждам как това помага на семейства, носи огромно удовлетворение. Радвам се, че успяхме да отбележим 15 години Herbalife България по такъв забележителен начин.“

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Herbalife
Още от Компании
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес