Опонентът на Ердоган остана без достъп до социалната платформа Х

Достъпът на президентския предизборен офис на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу до социалната платформа Х е блокиран. Това е станало след решение на турски съд, като решението е оспорено от Х, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на инфомация на "Reuters". В изявление X заяви, че турското законодателство я задължава да приложи ограничението, но че не е съгласен със заповедта и е започнала съдебно производство, за да я оспори.

Под ръководството на собственика Илон Мъск, X често се е описвала като защитник на свободата на словото, като същевременно заявява, че спазва действащите местни закони в страните, където оперира, и се стреми да оспори някои правителствени разпореждания чрез съдилищата.

Каква е причината?

Съдът в Истанбул е постановил, че достъпът до акаунта, който има около 225 700 последователи, трябва да бъде ограничен с цел защита на националната сигурност и обществения ред.

Основният акаунт на Имамоглу в X, който имаше близо 10 милиона последователи, беше блокиран в Турция през май 2025 г. по подобна съдебна заповед. X също оспори това решение в съда.

Имамоглу е основен опонент на Ердоган

Имамоглу, основният политически съперник на президента Тайип Ердоган, беше задържан на 19 март 2025 г., което предизвика най-големите антиправителствени протести в Турция от повече от десетилетие. Той остава в затвора в очакване на съдебен процес по обвинения, включително корупция, шпионаж и тероризъм, всички от които той отрича.

Дни след задържането му, Имамоглу беше избран за кандидат за президент на основната опозиционна Републиканска народна партия чрез вътрешнопартийно гласуване. Ден преди ареста му, Истанбулският университет анулира университетската му диплома, предпоставка за кандидатиране за президент съгласно турското законодателство. ОЩЕ: Стотици години затвор за кмета на Истанбул, Ердоган разчиства пътя за нов мандат