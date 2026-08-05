Пазарът на труда се свива: Търсят се все по-малко хора, транспортът, строителството и IT секторът най-засегнати

Обявите за работа намаляват със 7% през юли, а спадът обхваща почти всички сектори. Това сочи анализ на JobTiger по отношение на проблема със свиването на пазара на труда.

През юли обявите за работа в България са 35 204, което е с 2 „697 по-малко спрямо юни, или спад от 7,1%. На годишна база предложенията намаляват с 10,6%, което означава 4 „164 обяви по-малко спрямо юли 2025 г. Дневните наблюдения потвърждават постепенното охлаждане на пазара. Общият брой на активните обяви намалява от 37 855 в началото на юли до 35 204 в края на месеца. Това показва, че спадът не е резултат от еднократно изчистване на обяви, а се натрупва в рамките на целия период.

По-малко обяви за работа повсеместно

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Обявите намаляват в по-голямата част от наблюдаваните сектори. Най-силно е понижението в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 958 обяви, или 18% спрямо юни. Възможно обяснение е, че значителна част от сезонните назначения вече са приключили през пролетта и началото на лятото.

В производството предложенията са с 654 по-малко, или спад от 9,1%. Възможен сезонен фактор е наближаването на августовските колективни отпуски и планови ремонти в част от предприятията, които могат временно да отложат новите назначения. Данните обаче не позволяват понижението да бъде обяснено само с този фактор.

Съществено намаление има и в „Търговия и продажби“ – с 604 обяви, или 6,5%. Тъй като производството и търговията са сред секторите с най-много предложения, движението при тях оказва силно влияние върху общия резултат.

Само две направления се движат срещу общата тенденция. При „Счетоводство, одит и финанси“ обявите се увеличават с 9,1%, а при „Маркетинг и реклама“ – с 3,5%.

Източник: Pixabay

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Транспортът с 38% спад, IT сектора - с 25%

На годишна база спадът е още по-видим. Спрямо юли 2025 г. всички наблюдавани сектори отчитат по-малък брой обяви.

Най-голямо процентно понижение има в сектор „Изкуство“ – 40,2%, „Логистика и транспорт“ – 38,2%, и „Строителство“ – 27,3%.

Като абсолютен брой най-много за година намаляват обявите в логистиката и транспорта – с 1743, и в търговията и продажбите – с 1423. Това разграничение е важно, защото големият процентен спад при по-малък сектор невинаги има най-силно влияние върху общия пазар.

В IT сектора годишните данни показват спад от 25,4%, или 697 обяви по-малко спрямо юли 2025 г.

Най-голяма част от предложенията продължават да бъдат в „Търговия и продажби“ – около 25%. Следват производството с 18,5%, хотелиерството и ресторантьорството с 12,4%, административните и обслужващите дейности с 11,5%, логистиката и транспортът с 8% и IT с 5,8%.