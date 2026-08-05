След фиаското с продажбата на дял от Световното: Инфантино свиква спешна среща на ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино свика извънредна среща на централата в Рабат след коментари на Арсен Венгер, които засилиха натиска върху президента. Това съобщи „PA“. Бившият мениджър на Арсенал, ръководител на „глобалното футболно развитие“ на световната централа, публикува изявление, в което казва, че не е участвал в плана за търсене на частни инвестиции в компания, която да организира Световното първенство, но че решението за оттеглянето на този план е било абсолютно необходимо и безспорно.

Натискът върху президента на световната централа се засилва

Според „PA“, срещата в Мароко е свикана след уикенда и ще включва също генералния секретар Матиас Графстрьом и управителния съвет на ФИФА, който включва началника на кабинета на организацията Даниел О'Тул, главния юрисконсулт Емилио Гарсия Силверо, ръководителя на асоциациите членки Елхан Мамедов, ръководителя на отдела за човешки ресурси Кимбърли Морис, директора по медиите Брайън Суонсън и директора по комуникациите Дейвид Фарели.

Планът за създаване на FIFA Forward Enterprise (FFE), компания, която да управлява търговските и оперативните аспекти на турнирите на ФИФА, се появи за първи път в репортажи на The Times и Financial Times миналия вторник, преди ФИФА да публикува потвърждение за някои от детайлите. Най-противоречивият аспект беше идеята 20% от FFE да се продадат на частни инвеститори.

Планът беше категорично отхвърлен от управляващия орган на европейския футбол УЕФА, както и от КОНКАКАФ - представляваща нации от Северна и Централна Америка плюс Карибите - и Азиатската футболна конфедерация (АФК). УЕФА също така заплаши да бойкотира състезанията на ФИФА, включително Световното първенство, докато планът не бъде отменен, което надлежно се случи миналата събота.

УЕФА заяви, че въпреки това е загубила доверие в Инфантино и редица нейни асоциации – включително тези на Англия и Уелс – оттогава официално оттеглиха подкрепата си за Инфантино, като се разбира, че Шотландската футболна асоциация е съгласна с позицията на УЕФА.

Членовете на Съвета на ФИФА продължават да работят за постигане на мнозинство от 19 гласа, за да поискат свикване на среща, на която да се потърси отговорност от Инфантино за плановете и за начина, по който той се е заел със случая Фоларин Балогун, чието наказание заради червен картон бе отменено по време на Мондиал 2026. Венгер беше критикуван през последните дни заради мълчанието си относно плановете на ФФЕ, но във вторник се изказа, за да приветства оттеглянето на проекта, добавяйки: „Твърдо вярвам в независима ФИФА, която служи на нашата игра с ангажираност, прозрачност и почтеност.“

Тъй като се очаква Африка, Южна Америка и Океания до голяма степен да останат зад Инфантино, азиатските асоциации биха могли да държат ключа към бъдещето му и някои - включително Катар, Обединените арабски емирства, Шри Ланка и Ливан - са се обявили в подкрепа.

Йордания обаче категорично пое по друг път, като президентът на асоциацията принц Али бин ал-Хюсеин обвини ФИФА в изнудване. В публикация в X той твърди, че ФИФА му е казала по време на Световното първенство, че ще получи пари, които се дължат на асоциацията, ако гласува за Инфантино. ФИФА е запозната с коментарите на принц Али и засега отказва да отговори.

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