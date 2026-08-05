ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 05.08.2026

Днешният ден ще предложи на феновете на спорта много емоции. Събитието, което буди най-голям интерес е гостуването на ЦСКА 1948 на гръцкия гранд Панатинайкос в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Привържениците на футбола ще могат да гледат на живо и контролата между италианските Милан и Интер. В днешната програма са залегнали още колоездене, плуване и тенис.

Какво може да гледате по телевизията днес:

12:55 Колоездене: Обиколка на Полша, Евроспорт 2

14:00 Футбол: Милан – Интер, контрола, МАХ Спорт 3

14:30 Колоездене: Тур дьо Франс, пети етап, жени, Евроспорт 1

16:00 Плуване: Европейско първенство, БНТ 3

18:00 Тенис: АТР 1000 Монреал, МАХ Спорт 1

18:00 Тенис: АТР 1000 Монреал, МАХ Спорт 2

20:45 Плуване: Европейско първенство, БНТ 3

21:00 Футбол: Панатинайкос – ЦСКА 1948, Лига на конференциите, bTV