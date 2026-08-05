Войната в Украйна:

ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 05.08.2026

05 август 2026, 9:16 часа 440 прочитания 0 коментара
Снимка: iStockphoto
ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 05.08.2026

Днешният ден ще предложи на феновете на спорта много емоции. Събитието, което буди най-голям интерес е гостуването на ЦСКА 1948 на гръцкия гранд Панатинайкос в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Привържениците на футбола ще могат да гледат на живо и контролата между италианските Милан и Интер. В днешната програма са залегнали още колоездене, плуване и тенис.

Какво може да гледате по телевизията днес:

12:55 Колоездене: Обиколка на Полша, Евроспорт 2

14:00 Футбол: Милан – Интер, контрола, МАХ Спорт 3

14:30 Колоездене: Тур дьо Франс, пети етап, жени, Евроспорт 1

16:00 Плуване: Европейско първенство, БНТ 3

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

18:00 Тенис: АТР 1000 Монреал, МАХ Спорт 1

18:00 Тенис: АТР 1000 Монреал, МАХ Спорт 2

20:45 Плуване: Европейско първенство, БНТ 3

21:00 Футбол: Панатинайкос – ЦСКА 1948, Лига на конференциите, bTV

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Тур дьо Франс Мастърс Монреал Европейско първенство по плуване Лига на конференциите
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес