Пак скъсана мантинела и нова катастрофа на АМ "Марица"

Кола спука гума, скъса мантинелата и се преобърна в насрещното платно на автомагистрала "Марица" сутринта в сряда, 5 август. Катастрофата е станала при километър 91.4 в посока Свиленград. Автомобил "Опел Вектра" с турска регистрация, пътуващ от Германия към Турция, е излязъл от пътното платно, разбил е предпазната мантинела и се е преобърнал в насрещното платно, спирайки на около 200 метра след сблъсъка, предава БГНЕС.

Според първоначалните обяснения на шофьора инцидентът е предизвикан от внезапно спукване на гума.

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Водачът е невредим, няма и други ранени

Благодарение на поставения предпазен колан и своевременно задействалите се въздушни възглавници, водачът е невредим и е отказал медицински преглед.

На мястото на произшествието е бил осигурен екип на „Пътна полиция“, който регулира трафика и подпомага преминаващите автомобили.

Това е трети случай, при който пътен инцидент води до скъсване на мантинела и навлизане в насрещното по българските магистрали през последния месец.

Снимка: БГНЕС

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Предишният тежък инцидент на АМ "Марица"

Припомняме, че в катастрофа на два автомобила на АМ "Марица", станала на 26 юли, загинаха трима души, а петима бяха ранени. В двете коли са пътували иракчани с германски паспорти, всичките деветима са били от едно семейство.

По първоначални данни - двамата водачи са се движили с несъобразена скорост, изгубили са контрол над автомобилите, излезли са вдясно от пътното платно, преминали са през предпазната мантинела, паднали са в дере и са се ударили в дърво.

Двете коли са се движили успоредно една до друга. Инцидентът е станал край село Поляново, в отсечката между Хасково и Харманли - в посока Турция.

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