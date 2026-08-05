В плитчините: Нивото на река Дунав пада още

Хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена, съобщават от Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав“. Към 5 август 2026 г. водното ниво при водомерен пост Русе е минус 97 см. Отчетеният спад за последните 24 часа е 3 см. Остават в сила ограниченията в газенето на плавателните съдове. В района на островите Батин и Белене то е 160 см, а в останалата част на реката, която се поддържа от агенцията не по-малко от 180 см. Още: Дунав счупи вековен рекорд: Не е бил на такова ниско ниво от 1909 г. (ВИДЕО)

По информация на дирекция “Речен надзор“ за последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали във или извън фарватера (корабоплавателния път). Въпреки ниско ниво и наложените ограничения корабоплаването не е спряно и има единични кораби, които все още извършват плавания. За българският участък на реката остава тенденцията за относително задържане на нивата, а отчетените изменения са в рамките на минимално понижение. Още: Пресъхването на Дунав край Русе разкри нова неочаквана находка на 3000 години (СНИМКИ)