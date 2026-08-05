Кабинетът "Радев":

Момо Брахими преди гостуването на Макаби: Ние сме ЦСКА – целта ни е да продължим напред!

05 август 2026, 9:44 часа 601 прочитания 0 коментара

Крилото на ЦСКА Мохамед Брахими заяви, че в отбора трябва да се фокусират върху собственото си представяне преди гостуването на Макаби Тел Авив в първи мач от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. „Червените“ заминаха за Батуми, Грузия, където ще се изиграе първият мач между двата отбора заради забраната израелските отбори да домакинстват у дома във връзка със сложната обстановка в Близкия Изток.

„Макаби е по-директен отбор от Карабах“

„Няма от какво да се притесняваме. Ние сме ЦСКА и няма значение срещу кого ще се изправим. Трябва да направим всичко възможно, за да победим. В този турнир всички отбори са силни, но нашата цел е да продължим напред“.

ЦСКА Дунав Русе Мохамед Брахими

„Най-важното е как ще изглеждаме ние на терена. Всичко зависи от нашето представяне. Независимо дали ще играем пред публика или без фенове, това не променя целта ни. Има разлика между мачовете срещу Дери и Карабах, но не искам да говоря за съперника. Най-важното е какво ще покажем ние. Макаби е по-директен отбор, но фокусът ни остава върху нашата игра“, коментира Брахими пред репортери на летище „Васил Левски“.

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Лига Европа ЦСКА Макаби Тел Авив Мохамед Брахими
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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