Властта с надежди: До края на 2027 г. - проекти на Националната детска болница и 800 км магистрали

Властта има желание до края на следващата година да има готов проект за Национална детска болница, както и да се проектират 800 километра магистрали, които след това ще бъдат дадени на концесия.

Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков.

Той увери, че инфраструктурните обекти, които тепърва ще се строят, ще бъдат съпътствани от по-сериозен контрол.

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"Още в първите дни, когато встъпи в длъжност нашият кабинет, ние спряхме една методика, с която щяха да се индексират авансите. Като данъкоплатци тази индексация за лотове на магистрали щеше да ни струва 1.2 млрд. лева. Намерихме огромен скрит дефицит. Имаше изключително много договори и фактури, които трябваше да бъдат разплатени. Това предполага и състоянието на бюджета за 2026 г. Казахме, че този бюджет не е нашият", заяви министърът пред БНР.

Лошото политическо наследство

"Много е странно политическите сили, които докараха през последните три години до това положение, да внасят жалби в съда. Част е от тяхната политическа игра, но прекалиха с цялото това поведение. Искат да спасят малкото електорат, който им остана. Наследството беше такова. Ние имахме един пробит бюджет, пътища с дупки и липса на магистрали. Колкото и да ни се иска в рамките на 2026 г. да бъдат предложени повече пари за големи инфраструктурни обекти, те ще отидат за 2027 г.", допълни той.

По думите на Шишков са били плащани огромни аванси за магистрала "Хемус", както и за мистралата от Монтана към Видин.

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"Когато раздаваха строителството, когато раздаваха едни пари без да има проекти, няма как за 100 дни да промениш това. Има обаче как търгнеш да променяш начина, по който се развива държавата. Това, което се случва по пътищата, е следствие от липсващи магистрали и отношение към пътния сектор", смята Шишков.

Той очерта и приоритетите на властта в сектора.

"Трябва да довършим магистрала "Хемус" до Велико Търново като първи етап. До там има проекти. Можем да направим така, че в рамките на 2 години и половина тя да завърши до там. Имаме два начина. Единият вариант е да се опитаме да прекратим тези договори. Те са от 2019 г. Но има аванси. В момента, в който бъдат прекратени, какво се случва с дадените аванси? Държавата не е дала фронт на строителните фирми да строят, защото не е имало проекти. Най-големият грях е, че не е имало никаква нужда да бъдат раздавани аванси, след като не е имало проекти. Няма друг начин, освен да предоговорим договорите, така че държавата да е в добра позиция", категоричен е той.