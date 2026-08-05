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Датската принцеса Изабела влезе в армията, отказва се от заплата (СНИМКИ)

05 август 2026, 10:56 часа 419 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Датската принцеса Изабела влезе в армията, отказва се от заплата (СНИМКИ)

19-годишната принцеса Изабела Датска, второто дете на Фредерик X и кралица Мери, е постъпила на военна служба в армията на 3 август тази година. Тя ще служи в казармите "Антворсков" в град Слагелсе, където ще премине удължената 11-месечна основна военна подготовка като военнослужещ в Гвардейския хусарски полк, едно от най-престижните формирования в датската армия.

Принцеса Изабела е втора в линията за наследяване на датския престол, след по-големия си брат, престолонаследника принц Кристиан. През април 2026 г. тя навърши 19 години и малко след това завърши средното си образование.

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Снимки: Getty Images

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Принцесата започва стандартната основна военна подготовка, която след реформите в Дания вече продължава 11 месеца вместо досегашните четири. Тя ще премине същото обучение като останалите новобранци: строева и бойна подготовка; стрелкова и физическа подготовка; тактическо обучение; работа в подразделение; полеви занятия.

По информация на датския кралски двор принцесата няма да получава възнаграждение по време на службата си. 

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Снимка: Getty Images

Припомняме, че престолонаследникът принц Кристиан също премина военно обучение именно в казармите в Слагелсе. А неотдавна бе съобщено, че испанската престолонаследничка принцеса Леонор също е преминала последователно обучение в сухопътните войски, военноморските сили и военновъздушните сили на страната си.

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Дания военна служба принцеса Изабела Датска
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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