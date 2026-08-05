Сагата “Баба Алино“: Собственици атакуват в съда заповедите за събаряне на сградите

Административен съд - Варна образува 12 дела по жалби срещу заповедите на кмета Благомир Коцев за събаряне на 12 къщички, състоящи се от повече от 40 апартамента, в местността Баба Алино. С оспорените индивидуални административни актове е разпоредено премахването на строежи – 12 многофамилни жилищни сгради, находящи се в местност „Кору Чаир“ (к.к. „Чайка“), гр. Варна. В четирите заповеди се засягат множество самостоятелни обекти (над 40 бр. апартамента) в сградите, срещу тях са постъпили отделни жалби от засегнатите дружества, образуващи общо 12 съдебни производства. С подадените жалби се иска отмяна на заповедите като незаконосъобразни, уточняват от съда.С разпореждания съдът остави жалбите без движение за отстраняване на нередовности по тях. Още: Правосъдният министър иска наказание за втори нотариус по казуса "Баба Алино"

Заповедите за ударно събаряне

Припомняме, че на 19 юни т. г. кметът на Варна Благомир Коцев обяви:“Току-що разписах първата от поне 10 заповеди за събаряне на къщи в "Баба Алино". Вероятно ще бъдат съборени 12 къщи, които са многофамилни – с по 4 апартамента във всяка. Това са 12 заповеди, които ще бъдат подписани до края на деня.“ По думите на Коцев постройките са изградени въз основа на четири удостоверения за търпимост, които се смята, че са фалшифицирани. "Сгради нямат собственици, които живеят в тях“, поясни тогава кметът на Варна. Всички постройки са собственост на фирма „Форест Клуб“ на украйнския гражданин Олег Невзоров. Още: Коцев започва да издава заповеди за събаряне в "Баба Алино"

Снимка БГНЕС

Същият ден през юни проф. Стелиян Димитров, директор Национален център за геопространствени изследвания и технологии и ръководител на катедра „Геопространствени системи и технологии” в Софийския университет "Свети Климент Охридски" изнесе пред БНТ скандални данни: "Между 120-130 са изградените сгради в комплекса Баба Алино край Варна, като от тях 58 не са отразени в кадастъра, около 40 сгради са налични в кадастъра и са вярно отразени и допълнително 30 сгради не съответстват нито на локация, нито на площ". Според него бумът на застрояването в спорната местност е настъпил през 2024 г.

Удостоверенията за търпимост - по времето на Портних

Удостоверенията за търпимост за местността Баба Алино са издадени през 2023 г. от кмета на район "Приморски" по време на управлението на Иван Портних. Още: "ДАНС е съзерцавала строителството": Рашков намекна, че Радев като президент е знаел за Баба Алино Всяка една търпимост, издадена към този момент, трябва да се отнесе към него, коментира ден преди да издаде заповедите за събаряне Благомир Коцев. Според него законът допуска такива удостоверения да бъдат издавани за постройки, изградени към 2001 г. и да бъдат приети като търпими, което позволява да не бъдат събаряни. Коцев подчерта, че няма приет Подробен устройствен план (ПУП) за местността Баба Алино. Планът е изработен, но малко преди да бъде приет от експертния съвет в общината, е бил оттеглен, информира кметът. Според него една от големите причини за незаконно строителство е липсата на ПУП на големи територии и обхвати, а се правят планове на отделни парцели. ПУП за Баба Алино, който е внесен в район "Приморски" и е допуснат да бъде изработен, се е случил през януари 2025 г., което е малко преди Общината да започне да работи по незаконното строителство в местността, подчерта тогава Благомир Коцев. Още: КУБ Корпорация с позиция за решение на съда за отнемане на имоти