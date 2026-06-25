Как компаниите търсят ефективност извън големите инвестиции

В продължение на години разговорът за бизнес ефективност беше свързан с големи проекти. Нови ERP системи, миграция към облака, автоматизация, изкуствен интелект, модернизация на инфраструктурата. Това са инвестициите, които привличат вниманието на мениджърите и често попадат в центъра на стратегическите планове.

Днес обаче все повече организации откриват, че значителна част от потенциала за оптимизация не се крие непременно в мащабните трансформации. Той често се намира в ежедневните процеси, които остават извън фокуса на ръководството, защото просто работят.

Големите разходи често започват от малките процеси

Всяка компания разполага с десетки оперативни дейности, които рядко се разглеждат като стратегически. Управление на документи, вътрешна администрация, доставки на консумативи, поддръжка на оборудване, координация между отделите. Поотделно те изглеждат незначителни. В съвкупност обаче могат да поглъщат значителен ресурс под формата на време, внимание и административни усилия. Именно затова през последните години все по-популярен става подходът, при който организациите анализират не само големите си инвестиции, но и процесите, които ежедневно поддържат бизнеса в движение.

Целта не е непременно намаляване на разходите. По-често става дума за освобождаване на ресурс, който може да бъде насочен към дейности с по-висока добавена стойност.

Новият критерий: колко внимание изисква даден процес

Все повече мениджъри започват да измерват ефективността по различен начин. Вместо да гледат единствено бюджета, те анализират колко организационно внимание изисква дадена дейност. Процес, който ангажира множество служители, изисква постоянна координация и често води до прекъсвания в работата, може да се окаже много по-скъп, отколкото показват цифрите в бюджета.

В условията на недостиг на кадри и все по-голям натиск върху производителността вниманието се превръща в ограничен ресурс. Затова компаниите търсят начини да премахват ненужната сложност от ежедневната си работа.

От притежаване към управление на услуги

Тази промяна се наблюдава в почти всички сфери на бизнеса. Организациите все по-често предпочитат да използват управлявани услуги вместо да изграждат и поддържат всяка функция самостоятелно. Това важи за облачните платформи, киберсигурността, комуникационните решения и редица други технологични области.

Причината е проста – компаниите искат да се концентрират върху основната си дейност, а не върху поддръжката на процеси, които не носят директно конкурентно предимство. Същата логика постепенно навлиза и в управлението на офис инфраструктурата.

Печатът като пример за по-широка тенденция

Въпреки дигитализацията печатът продължава да бъде част от ежедневната работа на много организации. Документи се отпечатват, архивират, споделят и обработват във всяка по-голяма компания, обусловени от законовите изисквания. Това създава необходимост от устройства, консумативи, поддръжка и постоянен контрол върху процесите. За много организации подобни дейности не са сред стратегическите им приоритети, но въпреки това изискват време и ресурс.

Затова все повече компании се насочват към модели като Managed Print Services, при които цялата печатна среда се управлява като услуга. Вместо да координират отделно оборудване, консумативи и поддръжка, организациите получават цялостно управление на печата за по-добра видимост върху процеса.

Такъв подход предлага А1 чрез услугата Managed Print Service, която обединява оборудването, наблюдението, поддръжката и управлението на консумативите в единна услуга. По този начин организациите пестят време и усилия и разполагат с предвидимост на разходите за печат.

Ефективността вече не е само въпрос на технологии

През следващите години компаниите ще продължат да инвестират в изкуствен интелект, автоматизация и дигитална трансформация. Но паралелно с това ще нараства и интересът към по-добро управление на ежедневните процеси, които често остават извън светлината на прожекторите.

Защото в много случаи конкурентното предимство не идва от една голяма промяна. То се натрупва постепенно – чрез десетки малки подобрения, които освобождават време, намаляват сложността и позволяват на бизнеса да работи по-фокусирано и по-предвидимо.