Условието за Формула 1: Менторът на Никола Цолов разкри какво му трябва за трансфер в Ред Бул

Информациите, разпространени в испански медии за възможното преминаване на Никола Цолов във Формула 1, не отразяват реалната ситуация към момента. Това коментира пред БНР менторът на българския състезател Николай Върбицалиев.

Българският пилот задължително трябва да завърши в Топ 5 на Формула 2

„Тази новина е абсолютна спекулация към момента. Никола няма нищо подписано, няма нищо сигурно. Испанската медия сама си е изградила реномето през годините и не можем да кажем, че е измислила новината, но на този етап няма нищо официално“, заяви Върбицалиев.

Той посочи, че най-важната задача пред Цолов в момента е да запази концентрацията си върху предстоящите състезания във Формула 2, които могат да се окажат решаващи за бъдещото му развитие.

„Предстоят няколко много важни старта в кратък период от време. Ако Никола продължи да се представя по същия начин, хората, които взимат решенията за избора на пилоти, ще преценят дали той е готов за следващата стъпка. Тогава вече може да има конкретно решение за следващата или по-следващата година. Засега обаче няма никакво решение и нищо официално“, допълни той.

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По думите му не е невъзможно Ред Бул да вземе решение за бъдещето на младия пилот още преди края на сезона, въпреки че подобни преговори обикновено остават далеч от публичното пространство.

„Подобна практика съществува и в миналото е имало такива случаи, но тези процеси обикновено се пазят в дълбока тайна. В случая с Никола обаче има и друг важен фактор - той трябва да събере необходимия брой точки за суперлиценз, който е задължително условие за участие във Формула 1“, обясни Върбицалиев.

Той напомни, че за да покрие изискванията за суперлиценз, Цолов трябва да завърши сезона във Формула 2 сред първите петима в генералното класиране.

„Шампионатът на Формула 2 е дълъг и приключва в началото на декември. Затова не мисля, че преди това може да бъде взето окончателно решение дали Никола ще кара във Формула 1 през следващия сезон“, каза още той.

Следващото изпитание пред българския талант е състезателният уикенд на “Ред Бул Ринг” в Австрия. В петък са предвидени свободната тренировка и квалификацията, в събота е спринтовото състезание, а в неделя ще се проведе основната надпревара.

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