ФИФА отвори вратата за завръщането на Русия в международния футбол

ФИФА направи първа по-сериозна крачка към евентуалното завръщане на Русия в международния футбол, след като обяви, че предстоящото Световно първенство за юноши до 15 години в Азербайджан ще бъде отворено за всички свои членове. Макар от световната централа да не посочиха Русия поименно, отговор на AFP потвърди, че право на участие имат всички федерации, членуващи във ФИФА.

Руската футболна федерация ще се възползва от вратичката в правилата, тъй като официално все още членува във ФИФА

Това на практика отваря възможност руски национален отбор да се включи в надпреварата. Въпреки че руските тимове бяха отстранени от международните турнири след началото на войната в Украйна през 2022 година, Руската футболна федерация продължава да бъде член на ФИФА.

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В руската столица приеха съобщението като положителен знак за бъдещо завръщане на страната на международната сцена.

"Приветстваме решението на ФИФА да позволи на руския национален отбор да участва на Световното първенство, което ще се проведе в Азербайджан през октомври 2026 г. Това е важна стъпка за връщането на руските отбори към международния спорт", не скри удовлетворението си от решението спортният министър Михаил Дегтярев.

Случващото се може да се разглежда като начало на постепенна промяна в отношението към руските и беларуските спортисти. По-рано през годината Международният олимпийски комитет препоръча част от ограниченията за беларуските състезатели да бъдат премахнати, докато санкциите срещу руските атлети засега остават в сила.

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