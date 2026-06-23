Международно признание: Postbank беше избрана за член на Консултативния AI форум към Европейската комисия

Postbank беше избрана за член на Консултативния форум към Европейската комисия по Регламента за изкуствения интелект на Европейския съюз (EU AI Act Advisory Forum) – експертен орган, който подпомага прилагането на първата в света цялостна регулаторна рамка за изкуствен интелект. С това банката става част от общност от водещи международни организации, които ще участват в оформянето на практиките и насоките за внедряване и управление на AI технологиите в Европа.

След селекционен процес, продължил близо 10 месеца, Европейската комисия избра Postbank сред повече от 700 кандидатстващи организации от цял свят. Финалното решение на комисията прави Postbank единствената банка от Централна и Източна Европа, получила членство във Форума – орган, който предоставя независима експертиза и практически насоки по прилагането на европейския Регламент за изкуствения интелект.

Консултативният форум обединява близо 170 организации с призната експертиза в областта на изкуствения интелект. Сред неговите членове са някои от най-влиятелните имена в глобалната AI екосистема, включително OpenAI, Anthropic, Mistral AI, Google, Microsoft, Amazon, IBM, Hugging Face и Qualcomm, както и водещи университети, научноизследователски институти, бизнес организации и представители на гражданското общество.

„Това международно признание е потвърждение за посоката, която следваме в развитието на дигиталните технологии и приложението на изкуствения интелект. Членството във Форума ни дава възможност да участваме в един от най-важните европейски разговори за бъдещето на AI и да допринасяме с практически опит и експертиза за изграждането на среда, която насърчава иновациите и създава стойност за обществото“, коментират от Postbank.

Изборът на финансовата институция е силно международно признание за експертизата, която банката развива в областта на приложението на изкуствения интелект, дигиталната трансформация, управлението на данни, автоматизацията и създаването на иновативни решения с висока добавена стойност за клиентите. Той потвърждава позицията на институцията като една от организациите, които не само внедряват нови технологии, но и активно участват в определянето на стандартите за тяхното бъдещо развитие и управление.

Заедно с водещи технологични компании, научни организации и институции от цяла Европа, Postbank ще има възможност да допринася с практически опит и експертиза за изграждането на последователна, ефективна и устойчива рамка за внедряване на изкуствения интелект в европейската икономика.

За пореден път Postbank затвърждава ролята си на лидер в дигиталната трансформация и иновациите и прави следваща стъпка в утвърждаването си като организация, която активно участва в изграждането на бъдещето на изкуствения интелект в Европа.

На 19 юни 2026 г. се проведе първото заседание на Консултативния форум, с което беше поставено началото на работата на експертния орган. В рамките на двугодишния си мандат неговите членове ще участват в работни групи, консултации и експертни дискусии, свързани с прилагането на европейския Регламент за изкуствения интелект.