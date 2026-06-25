Дигиталните решения повишават ефективността в строителството, според Главболгарстрой

В условията на ускорена дигитална трансформация на индустриите, внедряването на изкуствен интелект и технологични решения във всички аспекти на бизнес процесите се утвърждава като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и за дългосрочното и устойчиво развитие на строителния сектор. Това заяви Емил Ангелов, заместник-председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на "Главболгарстрой Холдинг", по време на Третата регионална икономическа конференция (ARES 2026) в София, организирана от Американските търговски камари на България, Турция и Гърция.

Изпълнителният директор на Главболгарстрой сподели и първоначалните резултати от интеграцията на специализираните софтуери в процесите на компанията, подчертавайки, че към днешна дата внедряването на технологии оптимизира процесите до средно около месец и половина, което води до видимо повишаване на ефективността на работа във всички аспекти на строителните процеси, включително и на строителните площадки.

"Използването на технологични софтуери ще подпомогне по-добрия контрол и по-конкурентното изпълнение на сложни инфраструктурни проекти. Целта е информацията да бъде трансформирана в унифицирани електронни данни, като се цели да се оптимизират процесите, работата на строителните площадки, както и да се подобри и ускори конкурентоспобността в компанията", сподели Ангелов пред аудиторията.

Емил Ангелов, главен изпълнителен директор на "Главболгарстрой Холдинг" (третият отляво надясно), даде примери как строителният сектор успешно интегрира софтуерите за изкуствен интелект в своите процеси

Браншът генерира огромни обеми документация и информация, свързана с целия процес по реализиране на строителни обекти, които често трудно подлежат на цялостен анализ заради съхранението им в различни формати. В отговор на това предизвикателство компанията разработва няколко пилотни проекта, базирани на изкуствен интелект, който събира и анализира данни от различни източници.

Третата регионална икономическа среща предостави платформа за обмен на опит, идеи и знания на над 200 бизнес лидери от няколко държави в Югоизточна Европа, които обсъдиха развитието на енергийния сектор, технологиите и дигиталната трансформация като двигатели за ускоряване на конкурентоспобността и стабилизиране на икономиките.

Заглавна снимка: (отляво надясно) Джордж Уелтън, модератор на панела, Ласло Тот, ръководител "Европа и ОНД" в GSMA, Емил Ангелов, заместник-председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на "Главболгарстрой Холдинг", Алекс Гозун, президент на Американската търговска камара на Молдова, Яна Тодорова, съдружник в "Камбуров и съдружници", и Миглена Кузманова, управляващ директор на Esri България.