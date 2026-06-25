Гълъб Донев: Внасяме бюджета на 1 юли, залагаме на реализъм и почтеност

В бюджета залагаме на реализъм и почтеност. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев в студиото на "Още от деня" по БНТ. "Това, което залагаме в бюджета, е реализъм и почтеност. Хората да знаят какви са точните числа, такива каквито са. Критикуват го, защото не им изнася, че излязоха наяве техните грешки. Всичките разходи са от политики, които те са приели. Ние в този бюджет нямаме нито една политика, която да реализираме. Това е бюджетът, който довършва политики от предходните управления", каза той.

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Донев коментира и дефицита от 5,7% в Бюджета и процедурата по свръхдефицит. "ЕК гледа реалистично на нещата. Тя прави оценка на това кога е изпусната нишката в бюджета. Тя прави анализ на всички данни, до които има достъп. Ние сме влезли с коректни данни в еврозоната – това, което официално е подадено към ЕК, е различно от това, което е било „заметено под килима“ и сега излиза. Ще попитаме Евростат към кога да отчетем тези разходи – това са фактурирани проекти, които не са платени", обясни той.

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Финансовият министър разясни какво вкючва план-сметката на Бюджет 2026 г. "В тези 9 милиарда са включени 5 милиарда средства, които са с европейско финансиране. Тук са всички проекти и инвестиции, които трябва да бъдат направени и разплатени до 31 август тази година по ПВУ. Останалите 4 милиарда са национално финансиране. В тези 4 милиарда 1,1 милиарда са средствата, които осигуряваме тази година за разплащане на проектите на общините. Тук са и други проекти – за болници, детски градини, инвестиционни капиталови програми на министерства, Националния осигурителен институт, Здравната каса и общините, плюс допълнителни 255 милиона", обясни той.

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"2027 година няма да има увеличение на данъците и няма да има промяна в данъчната система, която ще стане факт от 1 януари 2027г. Предстои дълбока административна реформа - много повече дигитализация и изкуствен интелект, така че хората да могат да получават по-бързи услуги на по-ниска цена", увери той.

На 1 юли Бюджет 2026 г. влиза за обсъждане и приемане от Министерския съвет, още в същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание, съобщи финансовият министър.

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