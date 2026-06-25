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Васил Терзиев: Химнът поражда чувство за принадлежност

25 юни 2026, 18:30 часа 1374 прочитания 0 коментара
Снимка: МУЗИКАУТОР
Васил Терзиев: Химнът поражда чувство за принадлежност

Невероятна беше емоцията. Толкова красива музика, текстове и толкова прекрасни изпълнения от тези деца“, каза Васил Терзиев пред представител на МУЗИКАУТОР след празничния концерт „Светилник 2025–2026: Че какво без песен е светът“, с който беше отбелязан финалът на петото издание на националната инициатива за даряване на училищни химни.

Думите на кмета на Столична община обобщиха атмосферата на празничния концерт за малки и големи „Светилник“, с който традиционно се закрива всяко издание на голямата сцена на Народния театър „Иван Вазов“. Тя събра деца, учители, директори, родители, автори, партньори и официални гости, за да представи девет нови училищни химна — всеки от тях създаден специално за конкретна училищна общност, с нейния дух, история и мечти.

Сред училищата в тазгодишното издание бяха и две столични училища — 45. ОУ „Константин Величков“ и 97. СУ „Братя Миладинови“. Именно на директора на 97. СУ „Братя Миладинови“ – Мариана Георгиева, Васил Терзиев връчи сертификат за дарение на училищния химн „Успехът се крие в теб“, създаден по музика и текст на Венелина Миланова и аранжимент на Щерион Пилидов.

За кмета на София смисълът на „Светилник“ е в това, че инициативата дава на децата не просто песен, а знак, който остава с тях и след училищните години.

„Нека си пожелаем всяко едно училище да има химн, да имат децата чувство за принадлежност, никога да не забравят училището“, каза Васил Терзиев.

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По думите му училищният химн може да бъде важна част от общото усилие за изграждане на млади хора с усещане за отговорност — към училището, към града и към държавата. Тази връзка не се създава само в класната стая, а чрез преживявания, споделени символи и общи ценности, които остават в паметта.

„С общите усилия на директорите, учителите, родителите да създадем прекрасни хора, които имат чувство за принадлежност и към училище, чувство за отговорност и към град, и към държава, и наистина се водят от това, което се пее в химните“, допълни той.

Васил Терзиев подчерта и ценностите, които училищните химни предават — любов, отговорност, взаимност и вяра в силата на общността.

Петото издание на „Светилник“ отново показа как авторското творчество може да бъде естествена част от училищния живот. Чрез музиката децата не само изпълняват песен, а разпознават в нея себе си, своето училище и общността, към която принадлежат.

От 2021 г. досега в семейството на „Светилник“ са включени повече от 31 000 ученици, над 2 300 учители от 20 населени места, повече от 190 автори, както и пет випуска от факултет „Екранни изкуства“ на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, участвали в създаването на видеата към химните.

„Светилник“ се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката и Министерството на културата, с партньорството на БНТ, БТА, БНР, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Народния театър „Иван Вазов“ и с подкрепата Столична община.

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МУЗИКАУТОР
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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