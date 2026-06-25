Васил Терзиев: Химнът поражда чувство за принадлежност

„ Невероятна беше емоцията. Толкова красива музика, текстове и толкова прекрасни изпълнения от тези деца “, каза Васил Терзиев пред представител на МУЗИКАУТОР след празничния концерт „Светилник 2025–2026: Че какво без песен е светът“ , с който беше отбелязан финалът на петото издание на националната инициатива за даряване на училищни химни.

Думите на кмета на Столична община обобщиха атмосферата на празничния концерт за малки и големи „Светилник“, с който традиционно се закрива всяко издание на голямата сцена на Народния театър „Иван Вазов“. Тя събра деца, учители, директори, родители, автори, партньори и официални гости, за да представи девет нови училищни химна — всеки от тях създаден специално за конкретна училищна общност, с нейния дух, история и мечти.

Сред училищата в тазгодишното издание бяха и две столични училища — 45. ОУ „Константин Величков“ и 97. СУ „Братя Миладинови“. Именно на директора на 97. СУ „Братя Миладинови“ – Мариана Георгиева, Васил Терзиев връчи сертификат за дарение на училищния химн „Успехът се крие в теб“, създаден по музика и текст на Венелина Миланова и аранжимент на Щерион Пилидов.

За кмета на София смисълът на „Светилник“ е в това, че инициативата дава на децата не просто песен, а знак, който остава с тях и след училищните години.

„Нека си пожелаем всяко едно училище да има химн, да имат децата чувство за принадлежност, никога да не забравят училището“, каза Васил Терзиев.

По думите му училищният химн може да бъде важна част от общото усилие за изграждане на млади хора с усещане за отговорност — към училището, към града и към държавата. Тази връзка не се създава само в класната стая, а чрез преживявания, споделени символи и общи ценности, които остават в паметта.

„С общите усилия на директорите, учителите, родителите да създадем прекрасни хора, които имат чувство за принадлежност и към училище, чувство за отговорност и към град, и към държава, и наистина се водят от това, което се пее в химните“, допълни той.

Васил Терзиев подчерта и ценностите, които училищните химни предават — любов, отговорност, взаимност и вяра в силата на общността.

Петото издание на „Светилник“ отново показа как авторското творчество може да бъде естествена част от училищния живот. Чрез музиката децата не само изпълняват песен, а разпознават в нея себе си, своето училище и общността, към която принадлежат.

От 2021 г. досега в семейството на „Светилник“ са включени повече от 31 000 ученици, над 2 300 учители от 20 населени места, повече от 190 автори, както и пет випуска от факултет „Екранни изкуства“ на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, участвали в създаването на видеата към химните.

„Светилник“ се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката и Министерството на културата, с партньорството на БНТ, БТА, БНР, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Народния театър „Иван Вазов“ и с подкрепата Столична община.