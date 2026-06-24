"Продължаваме промяната": Бюджетът на кабинета "Радев" е по-скандален от този, който свали правителството "Желязков"

"Основните параметри на проектобюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета „Желязков“". С такава позиция излезе "Продължаваме промяната" малко след като финансовият министър в правителството на Румен Радев представи бюджет за 2026 г. с дефицит от цели 5,7% от БВП, или 7,2 милиарда евро. Чак през 2028 г. се планира влизане в рамката от допустимия 3-процентен дефицит, гласи планът на управляващите. Донев дори каза, че е свил дефицита за 2026, защото той бил 7,4% без необходимите мерки.

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"Ще коментираме проектобюджета подробно, когато се запознаем с текстовете на проектозаконите за държавния бюджет, за бюджета на ДОО, бюджета на НЗОК и тригодишната прогноза. Защото през последните дни чуваме различни числа и намерения през няколко часа", обявиха от ПП чрез лидера си - бившия финансов министър Асен Василев.

Протестите, които свалиха кабинета "Желязков"

Припомняме, че общонационалните и многохилядни граждански демонстрации, които обгърнаха страната през декември 2025 г. и януари 2026 г., бяха насочени най-вече към спорните планове на кабинета на Росен Желязков за вдигане на осигуровките.

Снимка: БГНЕС

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И сега се прокрадват спорни параметри - например повишаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро, както беше заложено и от кабинета "Желязков" и тогавашния финансов министър Теменужка Петкова. По изчисленията на финансовото министерство това ще осигури 90 млн. евро повече приходи в хазната.

Също така кабинетът "Радев" планира 30% поскъпване на винетките.

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