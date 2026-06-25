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Ас на Юнайтед не иска арабските пари – планира да остане на „Олд Трафорд“

25 юни 2026, 19:23 часа 609 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ас на Юнайтед не иска арабските пари – планира да остане на „Олд Трафорд“

Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш няма да напусне клуба през летния трансферен прозорец. Това съобщи изданието talkSPORT. 31-годишният португалец възнамерява да прекара поне още един сезон на „Олд Трафорд“, въпреки че към него има сериозен интерес от тимове от Саудитска Арабия.

Бруно Фернандеш изпрати много силен сезон

Бруно Фернандеш не е водил официални разговори с „червените дяволи“ за бъдещето си преди Световното първенство през 2026 г., но вече е информирал съотборници и близки сътрудници, че планира да остане.

Бруно Фернандеш Манчестър Юнайтед

Националът на Португалия е в Манчестър Юнайтед от 2020 г. През сезон 2025/26 той записа 37 участия във всички състезания, отбелязвайки 9 гола и давайки 22 асистенции. Договорът на полузащитника с клуба е до лятото на 2027 година.

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Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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