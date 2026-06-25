Съдът пусна под домашен арест тиктокъра Стоян Колев

Съдът в Пазарджик измени мярката за неотклонение на 39-годишния Стоян Колев, задържан след инцидент на автомагистрала "Тракия", като го освободи под домашен арест. Магистратите приеха, че не съществува реална опасност той да се укрие.

Още преди началото на заседанието по жалбата на Колев срещу постоянния му арест пред сградата на Окръжния съд се събраха негови симпатизанти. Те настояха за освобождаването Още: Стоян Колев с две обвинения, арестът му е удълженму и скандираха в негова подкрепа.

Преди седмица Районната прокуратура в Пазарджик повдигна две обвинения срещу Колев. Според държавното обвинение на 16 юни той е шофирал по автомагистрала "Тракия" в посока от София към Бургас, като е извършил действия, определени като грубо нарушаващи обществения ред. По данни на прокуратурата той е управлявал агресивно автомобила и е показвал през люка пневматична пушка. Още: Инфлуенсърите се обидиха. Стоян Колев не им бил колега

Срещу него е повдигнато и второ обвинение - за управление на автомобил, собственост на търговско дружество, след употреба на кокаин. Наличието на наркотичното вещество е било отчетено при проверка с техническо средство.