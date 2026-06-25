Шести нов в Ботев Пловдив – „жълто-черните“ си върнаха душманин на Левски!

Димитър Тонев се завърна в Ботев Пловдив. Това съобщи официалният сайт на клуба. Атакуващият футболист е шестото ново попълнение в лятната селекция на „канарчетата“. Пловдивчанинът е роден на 15 октомври 2001 г. и е част от един от най-успешните набори в детско-юношеската школа на пловдивчани.

Димитър Тонев има 4 гола във врата на Левски

До момента той има 75 мача в професионалния футбол с екипа на Ботев Пловдив, в които е отбелязал 4 гола и е направил 5 асистенции. За последно Тонев бе част от състава на Черно море, като най-запомнящи се остават попаденията му във вратата на Левски.

Като състезател на варненци Тонев има три гола срещу новия шампион на България. Той има едно попадение срещу „сините“ и като футболист на Крумовград.

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