Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Не разграждане на модела Пеевски-Борисов, а надграждане": Първият протест срещу Радев вече е факт

25 юни 2026, 14:39 часа 792 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Не разграждане на модела Пеевски-Борисов, а надграждане": Първият протест срещу Радев вече е факт

Първият протест срещу правителството на Румен Радев е факт. Недоволството ще събере протестиращи в събота, 27 юни, от 18:30 часа пред Министерския съвет. Инициатор на протеста е общественика и граждански активист Манол Глишев.

"Радев е не само българският Орбан. Той е и българският Янукович. Управлението на такива руски агенти води до война, ако не бъдат свалени навреме. Радев е вреден за България. Започват нови протести срещу това бездарно, криминално и обечено правителство. Елате!", пишат инициаторите. Събитието се разпространява в социалните мрежи и е налично ТУК.

Според тях от началото на управлението досега "Прогресивна България" е успяло да злепостави страната ни пред съюзниците, да вземе пореден нов огромен заем, да излъже собствените си привърженици, да отслаби отговорността на правителството пред Народното събрание. И още: "За сметка на това Радев и хората му не успяха да започнат каквито и да е стъпки срещу Борисов и Пеевски, да отговорят защо всички продължаваме да плащаме по половин милион на ден на "Боташ" и да предложат приличен държавен бюджет", пишат още организаторите.

Още: Управлява ли Радев на принципа “ако не ви харесват ценностите ни, имаме и други”: Анализира Мария Пиргова (ВИДЕО)

Към недоволството се присъединяват и представителите на гражданското сдружение "БОЕЦ". В своя текст те уточняват, че мместо разграждане на модела Пеевски-Борисов се наблюдава надграждане и масови назначения на кадри на ДПС и ГЕРБ. Те дават пример с назначения за и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов, който те определят като "най-верния слуга на Пеевски и Калин Стоянов".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Победа на Йотова още на първи тур и конституционно мнозинство на ПБ, ГЕРБ и ДПС? Говори Силвия Великова (ВИДЕО)

По-рано в четвъртък бе анонсиран още един протест на 1 юли - "Майчинството не е милостиня": Майките спират да мълчат "пред фалшивите обещания" и излизат на протест.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
протест Румен Радев кабинетът Радев
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес