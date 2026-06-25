"Не разграждане на модела Пеевски-Борисов, а надграждане": Първият протест срещу Радев вече е факт

Първият протест срещу правителството на Румен Радев е факт. Недоволството ще събере протестиращи в събота, 27 юни, от 18:30 часа пред Министерския съвет. Инициатор на протеста е общественика и граждански активист Манол Глишев.

"Радев е не само българският Орбан. Той е и българският Янукович. Управлението на такива руски агенти води до война, ако не бъдат свалени навреме. Радев е вреден за България. Започват нови протести срещу това бездарно, криминално и обечено правителство. Елате!", пишат инициаторите. Събитието се разпространява в социалните мрежи и е налично ТУК.

Според тях от началото на управлението досега "Прогресивна България" е успяло да злепостави страната ни пред съюзниците, да вземе пореден нов огромен заем, да излъже собствените си привърженици, да отслаби отговорността на правителството пред Народното събрание. И още: "За сметка на това Радев и хората му не успяха да започнат каквито и да е стъпки срещу Борисов и Пеевски, да отговорят защо всички продължаваме да плащаме по половин милион на ден на "Боташ" и да предложат приличен държавен бюджет", пишат още организаторите.

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Към недоволството се присъединяват и представителите на гражданското сдружение "БОЕЦ". В своя текст те уточняват, че мместо разграждане на модела Пеевски-Борисов се наблюдава надграждане и масови назначения на кадри на ДПС и ГЕРБ. Те дават пример с назначения за и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов, който те определят като "най-верния слуга на Пеевски и Калин Стоянов".

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По-рано в четвъртък бе анонсиран още един протест на 1 юли - "Майчинството не е милостиня": Майките спират да мълчат "пред фалшивите обещания" и излизат на протест.