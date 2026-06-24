Внедряването на малките модулни реактори от типа BWRX-300 във фокуса на енергийния микс на България

Българската Блу Бърд Енерджи представи своя проект за развитието на технологията по време на събитие, организирано в рамките на международната програма FIRST

Ролята на малките модулни реактори за бъдещото развитие на енергийния сектор и следващите действия за реалното прилагане на технологията у нас бяха сред основните акценти по време на енергиен семинар, организиран от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Държавния департамент на САЩ.

Форумът е част от поредица експертни срещи, реализирани в рамките на програмата FIRST, в която представители на енергийния сектор, научните среди, бизнеса и институциите обсъждат възможностите за включване на проекта за малки модулни реактори в енергийната инфраструктура на страната. В дискусиите участие взе и българската технологична компания Blue Bird Energy, чиито акционери са "Главболгарстрой" и "Асарел Медет".

Официалното откриване на събитието бе направено от заместник-министъра на енергетиката д-р Любомира Ганчева и временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ в София Х. Мартин МакДауъл. Според зам.-министъра на енергетиката ключов въпрос пред страната е намирането на най-подходящия модел, съчетаващ висока ефективност и сигурност в развитието на енергетиката, като допълни, че малките модулни реактори могат да бъдат важен инструмент за ограничаване на въглеродните емисии и повишаване на енергийната независимост на България.

Изпълнителният директор и член на Управителния съвет на Блу Бърд Енерджи Андон Ичев (в средата) посочи нуждата дългосрочна стратегия за внедряването на технологията у нас

В рамките на семинара се проведе специален панел, посветен на развитието на нови ядрени мощности в условията на динамично променящата се глобална енергийна среда. В него участваха изпълнителният директор и член на Управителния съвет на Blue Bird Energy Андон Ичев, Румен Радев – член на Управителния съвет на "Асарел-Медет" АД, Атанас Добрев от Българската агенция за ядрено регулиране и Деница Николова от Българския енергиен холдинг.

По време на дискусията Ичев акцентира върху необходимостта от последователна държавна стратегия за изграждането на стабилна и модерна енергийна система. Той подчерта значението на партньорството на компанията със Synthos Green Energy (SGE) и GE Vernova Hitachi, чиито усилия са насочени към ускоряване развитието на малките модулни реактори в Европа, както и стратегическото взаимодействие с Министерството на енергетиката при оценката на възможностите за внедряване на тази технология у нас.

Сред обсъдените теми бе и напредъкът при прилагането на технологията в Канада – първата западна държава, в която започна реализация на проект за модулен реактор от типа BWRX-300. Участниците разгледаха възможностите как международният опит и натрупаните добри практики да бъдат използвани при бъдещото развитие на ядрената енергетика в България.