Готвенето с Airfryer – бързо и вкусно

С предложенията от To Go витрината на Kaufland топлата и пълноценна вечеря е готова за минути

Динамичният ден често ни лишава от време за готвене, но не и от желанието за топла, вкусна и балансирана вечеря у дома. Именно в тези моменти можем да разчитаме на To Go витрината на Kaufland, която предлага вкусни и качествени продукти - от свежи салати до ароматни ястия и освежаващи напитки.

Изобилието от пилешки изкушения като класически филенца, пикантни крилца, панирани шницели и пилешки пуканки е сигурен избор, който всички у дома ще харесат. Те могат да бъдат сготвени на фурна или само за няколко минути без мазнина в Airfryer (фритюрник с горещ въздух). А резултатът е да си оближеш пръстите - с хрупкава коричка отвън и сочни отвътре.

Идеален избор за вечеря са и маринованите свински ребърца. Техният завършек е карамелизирана коричка, изискваща кулинарно майсторство, което се постига за минути в Airfryer.

За да изпъкне максимално вкусът на месото, ребърцата нямат нужда от тежка гарнитура, затова се съчетават перфектно със свеж микс от зелени салати или спанак от To Go витрината.

Собствен чар има и печеният свински джолан с кост по баварски, който носи усещането за вечеря в изискан ресторант. За разлика от професионалните готвачи, на които им трябват часове, за да го приготвят, предложението от To Go витрината изисква само малко търпение и няколко минути в Airfryer. A на вкуса му можем да се насладим в атмосферата на домашния уют.

Медената торта или класическият боровинков чийзкейк пък са сладкият завършек на вечерта.

И ето, вечерята е готова за по-малко от половин час, а почивката след дългия работен ден е гарантирана от момента, в който прекрачим прага на дома. Без рецепти, без дълги списъци за пазаруване и без усещането, че трябва да прекараме вечерта в кухнята. Именно затова предложенията в To Go витрината на Kaufland са толкова актуални.