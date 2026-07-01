Почина вокалистът на групата Village People

Виктор Уилис, вокалистът на диско групата Village People от 70-те години на миналия век, известен с появите си на сцената в полицейска униформа, е починал на 74-годишна възраст, съобщи съпругата му чрез официалните профили на групата в социалните мрежи. Музикантът, роден в щата Тексас, беше водещ вокалист и съавтор на най-големите хитове на групата, сред които и световноизвестната песен "Y.M.C.A." ("Young Men's Christian Association" - Християнска асоциация на младите мъже).

"С дълбока тъга трябва да съобщя за смъртта на моя съпруг ВИКТОР УИЛИС", написа тя, като уточни, че той е починал след "кратко, но агресивно заболяване", предаде АФП. През 1980 г. Уилис временно напуска групата заради проблеми с наркотичната зависимост. През 2006 г. той се признава за виновен по обвинение за притежание на кокаин пред съд в Сан Франциско.

Още с излизането си през 1978 г. "Y.M.C.A." се превръща в химн на гей общността. Десетилетия по-късно песента придобива неочакван нов живот, след като Доналд Тръмп започва да я използва в политическите си прояви със съгласието на групата, което предизвиква спорове за първоначалното ѝ послание, пише БГНЕС.

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Диско хитът се превърна в една от емблематичните песни на кампанията на републиканеца за втори президентски мандат. Тръмп неведнъж изпълняваше характерните танцови движения под звуците на песента, а на някои събития беше придружаван и от членовете на Village People.

Песента е написана от Виктор Уилис, французите Жак Морали и продуцента Анри Белоло. Първоначално тя е замислена като своеобразен химн на мъжката хомосексуална общност, а текстът и сценичните образи на групата съдържат множество препратки към гей културата.

Въпреки това през последните години Уилис нееднократно отхвърляше подобно тълкуване. През декември 2024 г. той обяви, че възнамерява да съди всеки, който определя "Y.M.C.A." като гей химн. "Нека дадем шанс на президента Тръмп, независимо какво сте мислили за него в миналото. Нека видим какво ще направи занапред и ако предприеме действия за ограничаване на правата на ЛГБТК общността, Village People ще бъдат първите, които ще се изкажат", написа тогава Уилис във Facebook.

Песента беше използвана и по време на предизборните митинги на Републиканската партия през 2020 г., което първоначално не се хареса на съавтора ѝ, който в сценичните си изяви понякога се появяваше и в униформа на военноморски офицер. След като впоследствие прие поканата на Доналд Тръмп да участва в церемонията по встъпването му в длъжност, Уилис беше подложен на остри критики.

"Village People ще се изявява както за демократите, така и за републиканците. Ние не сме политическа група. Никога не сме били и никога няма да бъдем, въпреки че някои от вас се опитват да ни представят като такава", отвърна тогава той.