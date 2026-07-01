Разкол по време на война? Зеленски директно попита Залужни ще се кандидатира ли за президент

Бившият главнокомандващ на украинската армия Валерий Залужни, който в последните две години заема поста посланик на Украйна във Великобритания, е имал разговор с президента Володимир Зеленски в Киев миналата седмица. Според запознати, цитирани от "Украинска правда", Зеленски го е попитал директно възнамерява ли да се кандидатира на президентските избори, за които поради стабилизирането на ситуацията на фронта, може би ще се отвори възможност да бъдат проведени тази есен докато все още е в сила военното положение в страната. Припомняме, че през 2024 г. Залужни бе освободен от армията "по здравословни причини".

"Украинска правда" отбелязва, че формалният повод Залужни да бъде извикан в Киев е била оставката на британския премиер Киър Стармър. Зеленски и Залужни са разговаряли по време на първата част от срещата си на четири очи, като са обсъдили възможните последици от оставката за украинско-британските отношения.

Според източници на изданието, след това Зеленски е задал директен въпрос на Залужни ще се кандидатира ли на президентските избори.

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"Зеленски заяви, че ситуацията на фронта напоследък се развива положително, обществото остава сравнително консолидирано и следователно се е отворила възможност за провеждане на избори. Основната задача обаче е те да се проведат по начин, който предотвратява нов вътрешен разрив в страната. Това, продължи президентът, означава да се избегнат рисковете, които би породила една конфронтация между Зеленски и Залужни", се цитират в статията думи на единия от източниците.

"Ако се проведат избори през есента, ще се кандидатирате ли?", попитал Зеленски. И е получил от Залужни категоричен отговор: "Да. Ще се кандидатирам".

"След това разговорът продължи още известно време, но Зеленски не предложи на Залужни никакви варианти за бъдещата му кариера – нямаше смисъл. Според източници на "Украинска правда" от правителствените среди обаче, в президентството са били готови да объсждат със Залужни не само дипломатически позиции, но и практически всяка една правителствена длъжност, включително поста на ръководител на правителството, наред с други възможни предложения", се казва в материала.

По-късно Залужни се е срещнал и със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, както и с лидера на партията "Слуга на народа" Давид Арахамия, като и двамата са повторили същите аргументи, ако Залужни се кандидатира - потенциален разкол в обществото, риск от прекалено оспорвана кампания и опасността за държавата. Отговорът на Залужни обаче е останал непроменен, казват източниците. Той твърдял, че нямал политически амбиции, но много хора му възлагали надежди и той не можел да не оправдае доверието им. Въпреки всичко от двамата му събеседници на раздяла помолили Залужни: "Братко, помисли си пак", твърдят източниците на "Украинска правда".

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