Два световни гласа се обединяват в инициативата с визия: „Believe. Further“

Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) и маестро Андреа Бочели представиха новата съвместна инициатива „Believe. Further“ – дългосрочна стратегическа платформа, създадена с цел да подкрепя и насърчава широк обществен разговор за промяната и пътя напред. Началото беше поставено в Torre dell’Arsenale – една от кулите в историческия комплекс в района на Castello във Венеция. Изборът на емблематичната локация не е случаен. Тя е естествена сцена, където историята и културното наследство се съчетават с промяната и прогреса.

„Believe. Further“ обединява два отличителни гласа – на маестро Андреа Бочели и на ФМИ – около споделена визия за бъдещето и вярата в силата на промяната. Посланието е повече от красноречиво: „Two voices on a similar path.“

Пътят на маестро Андреа Бочели е белязан от непоколебима вяра в силата на човешкия потенциал, дала името на един от емблематичните му албуми „Believe”. От началото на своята кариера до сцените на най-престижните концертни зали в света, той доказва, че ограниченията могат да бъдат преодолени с увереност, упоритост и смелост.

Визията на Филип Морис за свят без дим отразява смели решения, последователни действия и дългосрочен ангажимент към трансформацията. В своята корпоративна култура, нагласа към света и начин на мислене и работа, ФМИ няма друг път, а само напред („Further“).

На ексклузивното откриване в Torre dell’Arsenale, специалните гости чуха основния въпрос, който стои в основата на съвместния проект: „Какво да направиш, за да промениш представата за себе си, когато светът има изградено мнение за теб?“ „Believe. Further“ си поставя за цел да насърчи вярата, че промяната е възможна. Инициативата обединява два гласа, които независимо един от друг преминават през собствена трансформация, за да отправят съвместна покана за диалог с обществото.

„Винаги съм вярвал, че е важно да останеш верен на ценностите си и да приемаш всяка стъпка от пътя като възможност да растеш и да се учиш“, каза маестро Андреа Бочели. „Трябва да намираме смелост да вярваме дори в онова, което изглежда невъзможно, когато то има потенциала да подобри живота на хората и да допринесе за обществения напредък.“

„Трансформацията на бизнеса ни беше единственият правилен път напред. Нямахме резервен вариант“, заяви Масимо Андолина, Президент за Европа във ФМИ. „Партньорството има за цел да насърчи разговора за ролята на технологиите и иновациите в създаването на по-добри възможности и да покаже, че тази промяна вече се случва.“

Създадена да ангажира културни, институционални и бизнес аудитории в цяла Европа, платформата „Believe. Further“ ще продължи да се развива и разширява във времето, давайки трибуна на обществения разговор за силата на убеждението в положителната промяна и прогреса по пътя напред.

Повече информация: www.believefurther.com