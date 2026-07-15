Кредитната агенция БАКР промени перспективата на tbi bank на позитивна и повиши рейтинга по националната скала на А+

tbi – challenger банката на Югоизточна Европа с основни пазари на дейност България, Румъния и Гърция, получи нов рейтинг на финансова сила от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР), който гласи:

Потвърждава Дългосрочен рейтинг на финансова сила: BBB-, променяйки перспективата по него от „стабилна“ на „положителна“ и потвърждава краткосрочен рейтинг A-3.

Дългосрочен рейтинг на финансова сила: BBB-, променяйки перспективата по него и потвърждава краткосрочен рейтинг A-3. Повишава от А (BG) на A+ (BG) Дългосрочния рейтинг по национална скала, запазвайки „стабилна“ перспективата по него и потвърждава краткосрочен рейтинг по национална скала A-1 (BG).

С новите рейтингови нива БАКР изтъква запазеното от банката в периода на годишен преглед стабилно финансово състояние при продължен устойчив растеж, както и поддържаното стабилно качество на кредитния портфейл и много високо такова на инвестиционните активи, при осигурени добри нива на ликвидност и капиталова адекватност.

Рейтинговата агенция подчертава още положителния ефект от придобиването на банката от Advent International – американския инвеститор с глобален опит и доказана експертност в развитието на финансови институции. tbi bank запазва позиция на „една от водещите в технологично и иновативно отношение банки“, посочват още от БАКР.