Postbank, Mastercard и Лионел Меси вдъхновяват малкия бизнес в България

До края на септември притежателите на бизнес карти могат да се включат в игра за фланелки с автограф и ексклузивен фен комплект на футболната звезда

Postbank и Mastercard стартират съвместна кампания за притежателите на бизнес карти, в която участва футболната звезда и глобален посланик на Mastercard – Лионел Меси. От юли до септември 2026 г. клиентите от сегмент Малък бизнес могат да се включат в специална игра с награди, сред които тениски с автограф на легендарния спортист и ексклузивен фен комплект. Кампанията цели да насърчи използването на бизнес картите като надежден инструмент, който подпомага растежа и развитието на бизнеса.

Участниците имат шанс да се докоснат до света на Лионел Меси в три последователни етапа на играта. За целта трябва да използват своята дебитна или кредитна карта Mastercard Business за покупки на стойност най-малко 1000 евро за всеки отделен етап, или общо 3000 евро за целия период. След приключването на всеки етап чрез томбола ще бъде изтеглен по един победител, който ще получи фланелка с автограф на Лионел Меси. Голямата награда в края на кампанията е специална кутия с аксесоари и колекционерски предмети, също подписани лично от осемкратния носител на „Златна топка“.

Партньорството между Mastercard и Лионел Меси започва през 2018 г. и от тогава той е лице на редица глобални кампании, които подкрепят малкия бизнес и мотивират милиони по света да следват мечтите си в търсене на успеха.

„Спортът е универсален език, който вдъхновява хората да вярват в таланта си и да го развиват независимо от обстоятелствата. Като дългогодишен партньор на едни от най-престижните спортни събития и на Лионел Меси, Mastercard последователно превръща тази енергия в безценни преживявания и подкрепа за своите картодържатели. Радваме се, че заедно с Пощенска банка можем да предложим подобна възможност и на малкия бизнес в България“, споделя Ваня Манова, мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово.

Играта за шампиони е естествено продължение на стратегията на Postbank да си партнира със спортни звезди, които въплъщават ценности като постоянство, амбиция и стремеж към непрекъснато усъвършестване, сред които е и най-успешният български тенисист Григор Димитров.

„Успехът в бизнеса, както и във футбола, се гради с отдаденост и смелост да вървиш напред. Именно тази идея стои в основата на партньорството ни с Mastercard и Лионел Меси – да вдъхновяваме предприемачите да преследват своите цели и да превръщат всяка следваща стъпка в победа“, посочват от Postbank.

Пълните правила за участие са достъпни тук.