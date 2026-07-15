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България търси повече туристи от Катар

15 юли 2026, 12:40 часа 270 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
България търси повече туристи от Катар

Нови контакти между туроператори, по-добро представяне на България пред катарската публика и партньорства в туристическото образование бяха сред темите в разговора на министъра на туризма д-р Илин Димитров с посланика на Катар Фахад Ал-Мушайри. Министър Димитров предложи организирането на B2B срещи и участието на катарски туроператори в туристически изложения в България. Обсъдени бяха и посещения на инфлуенсъри и туристически влогъри, които да представят възможностите за почивка у нас пред аудиторията в Катар.

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В разговора беше представена и инициативата за създаване на съюз на университетите, които обучават кадри за туризма. Учредяването му е планирано за 27 септември, Световния ден на туризма, като целта е да се насърчи обменът на студенти, преподаватели и мениджъри.

Посланик Ал-Мушайри подчерта, че България е привлекателна и разнообразна дестинация. Той обърна внимание на необходимостта от повече туристическа информация и на арабски език, тъй като туристите от Катар пътуват често и проявяват интерес и към кратки уикенд посещения.

Министър Димитров предложи да бъде подновен и меморандумът за сътрудничество в туризма между двете страни.

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Катар туристи Илин Димитров туризъм
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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