Право на отговор от "ДаллБогг": Квесторите не плащат наем и умишлено бавят изплащането на щети

Застрахователното дружество "ДаллБогг" обвини квесторите, назначени от Комисията за финансов надзор (КФН), че не изплащат дължимия наем за офиса на компанията и умишлено забавят обработката и изплащането на щети. Това се казва в позиция, разпространена от офиса на основателя на "ДаллБогг" и представител на акционерите Тихомир Каменов, която е изпратена като право на отговор след съобщение на КФН.

По-рано днес КФН съобщи, че собственикът на сградата, в която се помещава седалището на "ДаллБогг", е прекратил едностранно договора за наем и е дал срок до 15 юли дружеството да освободи помещенията. Според регулатора това ще доведе до временно забавяне в обработката на документи и комуникацията с клиентите.

От офиса на Каменов оспорват изложеното от КФН и заявяват, че от встъпването на квесторите в дружеството досега не е бил платен наем за имота, въпреки многократните покани към тях. Още: След отнетия лиценз: Всичко, което трябва да знаете, ако имате застраховка в „ДаллБогг"

В позицията се твърди още, че от 9 юни насам експертите на "ДаллБогг" са обработили стотици щети, които не се изплащат от квесторите, въпреки че по сметките на дружеството има достатъчно средства.

Според дружеството първоначално като причина за забавянето са били посочвани "организационен, финансов и човешки хаос", а сега към тях се добавя и преместването на офиса. От "ДаллБогг" твърдят още, че квесторите посещават дружеството само спорадично и не са предприели необходимите действия за организация на работата.

От офиса на Тихомир Каменов отправят и критики към решението на КФН да отнеме лиценза на застрахователя. Според тях това не защитава интересите на клиентите, а води до забавяне на обработката на щети и жалби.

В позицията се съдържат и твърдения, че действията на квесторите целят дружеството да бъде доведено до фалит. От "ДаллБогг" обвиняват КФН, че лицензът е бил отнет въз основа на "секретна методика" за преизчисляване на техническите резерви. Още: "ДаллБогг" отвърна на огъня от регулатора: Всичко е законно, пенсионното дружество отдавна е продадено

До момента КФН не е коментирала конкретно отправените в позицията обвинения.