Не налагаме вето на санкциите спрямо Русия: Външният министър обяви българската позиция

„България не налага вето за санкциите спрямо Русия, а целият пакет е обект на разговори и дискусии сред държавите-членки на ЕС. Резервите обхващат личности в случая патриарх Кирил и сферата на енергетиката. Бихме могли да говорим за блокиране на санкциите спрямо ако има съгласие сред всички“. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова пред bTV. Още: "От кухнята на ЕС": Какво има в 21-вия пакет санкции срещу Русия, че България се противи?

Тя посочи, че има друга държава-членка, която изразява резерви спрямо лица от обществения живот на Русия. „Твърденията, че ние сме единствени и имаме резерви спрямо патриарх Кирил, са неверни“, коментира външният министър.

Кога България би подкрепила санкциите спрямо Русия?

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Според нея интересно е да се проследи как се разви реакцията на обществото по казуса спрямо Русия. „Странно е как България се опитва да покаже позиция, близка до националния интерес, и това предизвика смут сред политическите опоненти. С този пакет и тези резерви става въпрос за принципна позиция – България подкрепя санкции за икономически ефект спрямо Русия, за да могат да започнат преговори за мир. България подкрепя санкции, които имат много по-голям ефект спрямо Русия“, изтъкна Велислава Петрова.

Тя добави, че България би имала резерви, ако се наложат санкции спрямо торовете и софийското метро. „Всеки един санкционен пакет и мерките биват оценяване от всички институции у нас. Техните становища биват взети предвид, когато страната изгражда националната си позиция. Когато се обсъждат санкции, биват съгласувани в ресорните министерства“, каза Петрова.

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Външният министър отбеляза още, че българската армия няма капацитет да дарява оръжия на Украйна. „Това, което е важно, е да разберем какво иска украинската страна. Премиерът Румен Радев постави нуждата от сътрудничество в сферата на енергетиката, а не каква помощ може да дадем по линията на нашата армия. Без да се опитваме да търсим корист и скандал, е добре да се насочим да видим какво иска украинската държава“, допълни Велислава Петрова.

Тя коментира и отношенията между България и Северна Македония. „Отношенията ни със Северна Македония се вижда, че българската позиция е по-близко до европейската позиция. На европейско ниво има огромен консенсус затова, че толерантността към такъв тип прояви като палеж на дипломатически автомобили, не трябва да има“, подчерта Велислава Петрова-Чамова.

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