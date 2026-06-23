Най-евтината столица: Наемите в София са най-ниските в ЕС

Жилищата представляват най-големия дял от разходите на домакинствата, но наемите варират драстично в различните части на Европа. Последните данни на Евростат показват кои градове са най-скъпи за наемателите и къде наемите остават относително достъпни.

Оказва се, че София е столицата с най-ниските наеми в ЕС.

Жилищата са най-големият разход за домакинствата. Включително комуналните услуги, те представляват почти 1/4 (23,6%) от разходите на домакинствата в ЕС, според Евростат.

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Най-скъпите столици

Сред 40 европейски града в 38 държави – включително държави-членки на ЕС, страни кандидатки и потенциални кандидатки, членове на ЕАСТ и Обединеното кралство, средният месечен наем за апартамент с две спални варира от 470 евро в Скопие до 3350 евро в Женева.

Най-скъпите градове под наем

Най-скъпата локация в Европа е именно Женева. Лондон пък е единствената столица, чиято цена надвишава 3000 евро - на второ място сред всички 40 града. Наемателите плащат средно 3050 евро (2650 британски лири) за апартамент с две спални.

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Средните наеми също са над 2500 евро в Дъблин (2650 евро), Стокхолм (2650 евро) и Осло (2550 евро). Дъблин и Стокхолм си поделят титлата на най-скъпите столици на ЕС за наеми.

„Най-сериозната причина наемите да се различават толкова много в Европа е, че пазарите на жилища са локални. На места като Женева, Лондон, Дъблин или Стокхолм съществува силно търсене от добре платени работници, международни компании, студенти и новодошли, докато предлагането на жилища не нараства достатъчно бързо“, коментира Мик Калмет, експерт по недвижими имоти в Global Property.

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Това означава, че когато повече хора искат да живеят в даден град, отколкото има налични жилища, наемите обикновено се покачват.

Средният наем в Париж е 2500 евро. Това поставя френската столица начело сред четирите най-големи икономики в ЕС. Двустаен апартамент струва 1750 евро в Берлин, 1700 евро в Мадрид и 1650 евро в Рим.

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Средните наеми също са над 2000 евро в Копенхаген (2350 евро), Люксембург (2350 евро), Рейкявик (2350 евро), Хага (2150 евро), Берн (2150 евро) и Мюнхен (2050 евро).

Лисабон (1750 евро), Прага (1650 евро), Виена (1600 евро), Загреб (1550 евро), Хелзинки (1550 евро) и Атина (1500 евро) се групират в диапазона от 1500 до 1750 евро.

Най-евтино е в София

София е най-евтината столица в ЕС със среден наем от 900 евро. По-евтини са само градове от държави извън Съюза - Скопие с 470 евро, Прищина с 520 евро, Анкара със 770 евро и Подгорица с 840 евро.

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След София е Никозия с 910 евро. Именно България и Кипър имат най-евтините столици в ЕС за наем.

Средният наем е под 1000 евро и в Тирана (920 евро) и Букурещ (930 евро).

Няколко града се групират около 1200 евро: Белград (1100 евро), Сараево (1150 евро), Рига (1150 евро), Талин (1150 евро), Вилнюс (1200 евро), Варшава (1300 евро) и Будапеща (1300 евро).

Калмет посочва, че нивата на доходите също са от значение. „Държавите с по-високи заплати обикновено могат да поддържат по-високи наеми, което е една от причините някои от най-скъпите градове да се намират в Западна и Северна Европа“, каза той.

„В същото време по-ниските наеми в Централна и Източна Европа не означават непременно, че жилищата са по-достъпни, тъй като местните заплати също често са по-ниски. Следователно, разглеждането само на нивата на наемите може да бъде подвеждащо, без да се вземат предвид доходите“, добави той.

Той също така заяви, че по-високите лихвени проценти са направили закупуването на жилище по-трудно за много домакинства, което е принудило повече хора да живеят под наем и е увеличило търсенето. „В много големи/столични градове предлагането просто се е затруднило да се справи с тези промени“, каза той.

Данните на Евростат изключват таксите и комуналните услуги и обхващат необзаведените имоти. Предполага се, че жилищата са с добро или много добро качество, но не и луксозни.