Главният прокурор на Унгария хвърля оставка заради скандала с украинското злато

Главният прокурор на Унгария, назначен по времето на бившия премиер Виктор Орбан, предстои да подаде оставка. Това обяви новият министър-председател Петер Мадяр, намеквайки, че това вероятно има връзка със случая със задържането на милионите кеш и злато на украинската държавна банка "Ощадбанк", които бяха незаконно отнети от Будапеща в началото на март тази година.

Според Мадяр не са необходими специални мерки за оставката на главния прокурор на Унгария, тъй като той скоро сам ще подаде оставка. На въпрос дали това е свързано със скандала с украинските инкасо автомобили на "Ощадбанк", Мадяр лаконично отговори: "Може би", цитира го HVG.

Още: След падането на Орбан: Унгария разследва шокиращия обир на 82 млн. долара и злато от Украйна

Припомняме, че миналата седмица Мадяр заяви, че започва разследване на действията на определени служители във връзка със скандалния случай, когато парите и златото, превозвани от автомобили на банката, бяха отнети, а седем служители на инкасаторския екип бяха задържани от унгарските власти.

Мадяр нокаутира Орбан: Разреши за седмици проблема с Украйна, който експремиерът влачи 10 години