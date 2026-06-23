Прокуратурата с ново развитие по случая с Олег Невзоров

Няма събрани достатъчно доказателства към настоящия момент за обвинение срещу Олег Невзоров и вземането на мярка за неотклонение. Това съобщи говорителят на Окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. Оттам извършват разследване по едно досъдебно производство за престъпление по служба. Невзоров е разпитан, проучват се и много иззети документи. "Мярка за неотклонение се взима по отношение на обвиняемо лице, а обвиняемо лице става тогава, когато бъдат събрани достатъчно доказателства, които го уличават в извършено престъпление. Към настоящия етап не са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение", уточни Лазаров.

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От прокуратурата увериха, че когато има достатъчно доказателства срещу когото и да е било по случая, ще бъдат повдигнати обвинения.

Ръководителят на Районната прокуратура Невена Илиева каза, че разследват пет досъдебни производства, сред които за незаконна сеч и за неистински удостоверения за търпимост.

От прокуратурата обаче посочват, че това не означава, че в бъдеще не е възможно да бъдат повдигнати обвинения. "Работи се изключително усилено по разследванията, но обемът от информация е голям. Разпитват се и много свидетели", заяви Лазаров.

От прокуратурата отбелязаха, че при по-нататъшно развитие на разследванията ще информират обществеността.

Стана ясно и че собственикът на „Куб Корпорация“ се е явил доброволно и е бил разпитан пред съдия в качеството си на свидетел по досъдебно производство, наблюдавано от Окръжна прокуратура – Варна. Разпити се извършват и от Районна прокуратура – Варна.

Припомняме, че Невзоров се появи публично в понеделник на среща със собствениците в незаконния комплекс.