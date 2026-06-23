Според Алибегов дори има ръст на туристите: Нарочно снимат курортите нощем, за да изглеждат празни

Срещу родните курорти се води целенасочена негативна кампания, а всъщност те дори отчитат ръст на туристите през юни спрямо същия месец на миналата година. Това обяви председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов.

"В началото на юни почти никога няма много туристи. Реално от 15-20 юни започва запълването на курортите. Последните два уикенда по Южното Черноморие бяха много добри", категоричен е Алибегов.

Според него е твърде рано да се правят изводи за провален летен туристически сезон още в началото на юни.

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По думите му няма актуални наблюдения за ситуацията по Северното Черноморие, но ако има спад на германските туристи, това е проблем, който не може да бъде решен от хотелиерите и ресторантьорите. "Това е въпрос, който трябва да бъде решаван на държавно ниво и най-вече по отношение на авиовръзките", подчерта той пред Фокус.

Източник: БГНЕС

Върви негативна кампания, а има ръст на туристите

Алибегов е категоричен, че се прави негативна кампания срещу Южното Черноморие през последните дни.

Той е на мнение, че в публичното пространство целенасочено се разпространяват снимки на празни плажове, заведения и касови бележки с високи цени. "По Черноморието има хиляди заведения и хотели, а в пространството се завъртяха няколко касови бележки и вече се създава впечатление, че навсякъде цените са прекалено високи. Това не отговаря на истината", коментира той.

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"Правиха се снимки на курорти през седмицата и в различни часове на деня. Имаше дори кадри от Созопол, заснети в 3:00 часа сутринта, за да се покаже колко било празно. Няма такова нещо. Курортите дори отчитат ръст през юни спрямо същия месец на миналата година. Ръстът е малък, но го има. Ние, българите, сме много щастливи да чуем подобни негативни новини", допълни още Алибегов.

Той уточни, че има увеличение спрямо юни миналата година. "Ръстът не е голям, но го има", добави той.