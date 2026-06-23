Храненето с насекоми може би ще започне да ни харесва

В западните общества насекомите обикновено не се възприемат като храна и мнозина вероятно биха се възмутили от идеята да изядат енергиен бар с насекоми (макар че любителите на фитнеса може би биха се зарадвали на идеята за нов източник на протеини с ниско съдържание на мазнини). Въпреки това участниците в едно скорошно проучване всъщност са били по-склонни да предпочетат енергиен бар с протеини от насекоми пред такъв с зърнени култури.

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"Храната на базата на насекоми, която представлява потенциално решение за нарастващото глобално търсене на храна, се сблъсква с предизвикателства, свързани с приемането ѝ от потребителите в някои региони", пише екипът в проучването, публикувано в списанието "Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics". "Настоящата статия има за цел да разбере физиологичните реакции към бар с насекоми, за да оцени потенциалното му приемане, като по този начин насърчи търсенето на устойчиви източници на храна." В проучването участват 38 възрастни от Португалия на възраст между 18 и 55 години. Никой от тях не е опитвал храни на базата на насекоми и те започват с попълване на анкета за знанията и мненията си относно продуктите на базата на насекоми. След това екипът измерва сърдечната им честота и мозъчната им активност чрез електрокардиография (ЕКГ) и електроенцефалография (ЕЕГ), докато те дегустират протеинов бар с насекоми и зърнен бар.

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Прогнозата е, че участниците, които са имали малко познания за храни на базата на насекоми, ще имат по-силна физическа реакция към протеиновия бар с насекоми и ще предпочетат зърнения бар. Изследователите информират някои от участниците кой бар кой е, докато на други казват, че барът с насекоми всъщност е зърненият бар.

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Сърдечната честота и мозъчната активност показват, че участниците започват да обръщат повече внимание и да се ангажират по-силно, докато ядят протеиновия бар с насекоми. Сърдечната активност също се повишава по време на дегустацията, а екипът тълкува това като доказателство за повишена възбуда и внимание. Интересното е, че тази динамика се наблюдава и при участници, които не знаят, че хапват протеинов бар с насекоми, което показва, че зад реакцията стои нещо повече от просто предразсъдъци относно консумацията на насекоми.

Най-шокиращият момент

Може би най-шокиращото от всичко обаче е, че когато изследователите питат участниците коя храна предпочитат, като цяло те са по-склонни да изберат протеиновия бар с насекоми. Това е въпреки факта, че преди да ги опитат, участниците често са изразявали съмнения или изненада, когато говорят за храни на базата на насекоми.

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"Резултатите бяха много изненадващи", заяви в изявление Андрея Ферейра, водещ автор на проучването и докторант в Университета на Бейра Интериор. "Това наистина беше неочакван резултат, тъй като литературата сочеше, че потребителите са склонни да отхвърлят тези нови храни. Резултатите ни показват колко важни са експериментите с дегустация за популяризирането на тази нова алтернатива."

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Освен това "резултатите подчертават необходимостта от по-добра комуникация относно храните на базата на насекоми и техните предимства, предвид ограничената осведоменост", пишат изследователите. "Все пак, когато хората са информирани за това, те са по-склонни да го приемат.", пише "Popular Science".

Според изследователите участниците представляват сравнително малка извадка, което е едно от ограниченията на проучването, и са необходими допълнителни изследвания. Въпреки това резултатите потвърждават доста общата представа, че хората могат да променят мнението си за непознати храни, след като ги опитат. С други думи: "Не го отхвърляй, преди да го опиташ."

Цялото проучване ще открите в "Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics".