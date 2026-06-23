Ерлинг Холанд "развя бялото знаме" и обяви шампиона на Мондиал 2026

Груповата фаза на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, навлиза в решителен етап. Повечето отбори изиграха две от срещите си, а много от участниците в елиминациите са вече ясни. Ситуацията в група I не е по-различна, като Франция и Норвегия си осигуриха място напред, след като записаха по две победи. В края на седмицата предстои среща между двата тима, като една от звездите на предстоящия сблъсък коментира шансовете на страната си за успех и прогнозира краен победител на Мондиал 2026.

Ерлинг Холанд "развя бялото знаме"

Голямата звезда на Норвегия Ерлинг Холанд заяви, че не го интересува какво ще се случи, когато "викингите" се изправят срещу Франция в следващия си мач от групите, и прогнозира, че "петлите" ще спечелят целия турнир. Двата гола на нападателя от Манчестър Сити допринесоха значително за победата с 3:2 над Сенегал, което означава, че тимът се класира за фазата на елиминациите. И Франция, и Норвегия имат по 6 точки в група I след два мача. Остава само да се реши кой ще оглави класирането, когато двата отбора се срещнат в петък, 26 юни.

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"Не ми пука"

25-годишният футболист беше попитан как се чувства преди сблъсъка със световния шампион от 2018 година, а той не се опита да скрие чувствата си: "Честно казано, не ми пука особено. Класирахме се, успяхме да преминем нататък, което е невероятно, така че в момента не ми пука особено за този мач. Вероятно ще ни победят. Също така сигурно ще спечелят целия турнир." Холанд каза последната част с усмивка, оставяйки интервюиращия смаян от очевидната му искреност.

Килиан Мбапе и Халанд ще влязат в мача на второ място в надпреварата за "Златната обувка" с по четири гола в два мача. Аржентинската легенда Лионел Меси оглавява класацията с пет попадения. Холанд пристигна на Мондиал 2026, след като току що бе спечелил третата си "Златна обувка", след като отбеляза 38 гола в 52 мача във всички турнири. Това е първото участие на Норвегия на световно първенство от 28 години насам, но с Холанд, Мартин Йодегор, Антонио Нуса и други, отборът бързо се превърна в един от тези, които трябва да се избягват.

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