В центъра на Будва и за ужас на туристите: Откриха труп на арабин по време на изкоп

За ужас на туристите откриха труп по време на изкопни работи за бъдещ хотел в централната част на Будва, който най-известният морски курорт на Черна гора. Новината на връх туристическия сезон съобщи черногорското издание Vijesti, което се позоваха на информация от местната полиция. На място са били членове на Службата за защита и спасяване на Будва. Както беше казано, пожарникарите са извадили тялото на млад мъж от дълбоката дупка.

Тялото е на чужд гражданин

По първоначални данни става въпрос за чуждестранен гражданин. По-късно беше потърдено, че тялото е на 34-годишен гражданинът на Саудитска Арабия.

Полицията проверява дали не става въпрос за лице, обявено за изчезнало на 18 юни. ОЩЕ: Паник атака или самоубийство: Момиче се отвърза от парашута си (ВИДЕО)

Какво показва аутопсията?

Лицето е починало от естествена смърт, показва назначената аутопсия, съобщиха неофициално от Полицейското управление (ПУ) за черногорската медия.

Будва е определян като адриатическата перла на Черна гора и е притегателен център за стотици туристи всяка година.

По последни данни Будва посреща близо милион туристи годишно. Градът държи първото място по брой чуждестранни нощувки. В публичното пространство се говори за цифри от порядъка на над 5 млн. нощувки на година. ОЩЕ: След кафявата морска вода в Будва: Морето в Черна гора е чисто