Докато Германия зацикля, българите купуват нови коли с темпове, които впечатлиха ЕС

България е отчела ръст от 11,51% на регистрациите на нови автомобили през май 2026 г. спрямо същия месец на 2025 г. или 4 293 нови автомобила. Това сочат данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA). През април ръстът е бил дори още по-висок - тогава България отчете 18,34% ръст на новите коли на годишна база до 4742 броя.

Продажбите на нови автомобили в Европейския съюз като цяло са се увеличили за четвърти пореден месец през май. Ръстът в Европа е 3,62% до 1,152 милиона автомобили, а само в рамките на ЕС е 3,2% до 955 013 броя. Тенденцията е, че продажбите на изцяло електрически автомобили в ЕС продължават да нарастват, докато автомобилите с двигатели с вътрешно горене отбелязват спад, цитира данните БТА.

От страните членки на ЕС по-висок ръст на годишна база от българския имат Естония, Ирландия, Литва, Малта и Словения. На другия полюс е Германия, където през май автомобилният пазар е нараснал с едва 0,1%.

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Разбивки в България по видове автомобили

Малко над 73% от продадените през май в България нови коли са с бензинов двигател, 9% са с дизелов, 8% са изцяло електрически, почти 7% са хибридни, а 1,3% – плъг-ин хибридни.

Автомобилните производители в ЕС

„Фолксваген“ запазва позицията си на най-голям производител на пазара в ЕС, въпреки че продажбите на компанията са намалели с 3,6% до 254 011 автомобила. На второ място остава „Стелантис“, която обединява марки като „Фиат“, „Пежо“ и „Опел“, със спад от 2,6%. „Рено“ отчита понижение от 1,3%.

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Сред големите производители ръст бележат Бе Ем Ве (BMW), чиито продажби са нараснали с 3,7%, както и „Мерцедес-Бенц“ с увеличение от 0,7%.

Китайските автомобилни производители продължават да увеличават присъствието си на европейския пазар. Сред тях са „Чери“ (Chery), Би Уай Ди (BYD) и „Лийпмотор“ (Leapmotor). Пазарният дял на „Джийли“ (Geely), която притежава „Волво“ и „Поулстар“ (Polestar), достига 2,6%. По 2,1% от пазара държат „Ес Ей Ай Си Мотор“ (SAIC Motor), собственик на марката Ем Джи (MG), и Би Уай Ди, чийто пазарен дял се е удвоил спрямо същия период на миналата година.

Американският производител „Тесла“ също отчита възстановяване след спада в продажбите през миналата година. За първите пет месеца на 2026 г. компанията достига пазарен дял от 1,9% в Европейския съюз.

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