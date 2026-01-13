Metlen навлиза все по-активно в отбранителната индустрия

Голямата международна компания Metlen обяви придобиването на обект NK Trailers в индустриалната зона на Волос, предаде гръцкото издание Kathimerini. Основнитя профил на компанията е енергетиката и металургията, но тя все по-активно инвестира в отбранителния сектор и вече строи и разширява заводи за специализирани военни компоненти. Общата стойност на тази инвестиция възлиза на 10 милиона евро, докато частичното обновяване на завода и новото оборудване се оценяват на 30-40 милиона евро.

Подробности за новото съоръжение

Според изявление на компанията, тя продължава динамично да разширява инвестициите си във Волос чрез своя сектор M Technologies, с придобиването на дългогодишното действащо двойно индустриално съоръжение на NK Trailers.

Съоръжението е натрупало значителен опит както в производството на отбранителни системи, така и в производството на железопътни вагони, сектор, който ще бъде призован да посрещне големи производствени предизвикателства в контекста на модернизацията на железопътната мрежа, подвижния състав, системите и др.

Новият обект включва използването на две модерни стоманени промишлени сгради с обща площ от приблизително 26 900 квадратни метра, разположени в индустриална зона Б на Волос. Сградите са построени върху два съседни парцела с обща площ над 47 000 кв.м.

Танкове Leopard в Гърция

Изместването на профила от енергетика към отбрана не е от тази година. Припомняме, че в края на декември компания Metlen Energy and Metals обяви, че чрез своя сектор M Technologies е подписала договор с немската оръжейна компания KNDS Deutschland за доставка на 200 монтажни единици за танкове Leopard 2A8. Става въпрос за най-модерният основен боен танк на KNDS и един от най-сложните в света. Съгласно споразумението, M Technologies ще осъществява производството в отбранителния център на Metlen във Волос до 2031 г.ОЩЕ: Ще произвеждат танкове Leopard в Гърция