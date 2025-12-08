Коктейли "Молотов" по полицейски участък: Гърци отмъщават за полицейско насилие от 2008 (ВИДЕО)

Неизвестни нападатели са атакували полицейски участък в централния атински квартал Кипсели, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на властите. Инцидентът е станал в неделя вечерта, като за щастие няма данни за пострадали при нападението. Говори се само за материални щети. Най-малко шестима нападатели са се приближили до полицейския участък малко преди 20:00 часа место време снощи и са хвърлили пет коктейла с "Молотов" по сградата, след което избягали, сочи полицеяския доклад.
На мястото на инцидента не са извършени арести.
Щетите след нападението
При нападението е повредена полицейска кола с цивилни регистрационни номера, но самата станция не е била засегната. По-късно служителите на реда задържаха 14 души за разпит във връзка с инцидента.
Отмъщение за полицейско насилие от 2008 г.
Медията обвързва инциденат с полицейско насилие през 2008 г.Нападението се случи ден след ежегодния марш, отбелязващ убийството на тийнейджъра Александрос Григоропулос от полицията през 2008 г., по време на който протестиращи се сблъскаха с полицията за борба с безредиците, пише още гръцкото издание. ОЩЕ: Властите намериха коктейли "Молотов" в мазето на университет
Коктейлите "Молотов" и безредиците в Гърция
При безредици коктейлите "Молотов" в Гърция са добре познати на провокаторите. Припомняме, че през май властите в Гърция намериха коктейли "Молотов" в мазето на университета "Аристотел" в Солун. Всичко започнало след като служител на висшето училище се натъкнал на взривните устройства. Те били скрити в торби в мазето на Инженерния факултет на университета. Става въпрос за 49 самоделни взривни устройства - коктейли "Молотов". Впоследствие полицейски служители са установили, че някои от устройствата са били модифицирани и включват бутилки с бутан, което е увеличило потенциалната им опасност. ОЩЕ: Нападнаха с коктейли "Молотов" полицията пред турското консулство в Солун (ВИДЕО)