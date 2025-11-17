Networking breakfast Vol. 21: Impactful Holiday - The giving breakfast

Заповядайте на ноемврийското издание от поредицата бизнес закуски Networking breakfast, на която ще имате възможност не само да създадете нови контакти, но и да откриете корпоративни коледни подаръци с кауза - продукти и услуги, представени от различни благотворителни организации. Събитието ще се проведе на 27 ноември 2025 г., от 09:30 ч. в Зала "The Venue", сграда Инкубатор, София Тех Парк.

Сред гостите, които ще представят своите благотворителни, добротворчески кампании и инициативи са:

1. Елица Баракова - изпълнителен директор на Фондация Bcause - организация, която развива дарителството и социалните инвестиции, като всяка година подкрепя повече от 100 фондове, граждански организации, училища и библиотеки. Предоставя подкрепа на социални предприемачи и инвеститори чрез програмите от център "Ринкър" и кампании като "Щедрият вторник" (Giving Tuesday).

2. Дорина Дечева от Сдружение SOS детски селища България - което тази година навършва 35 години грижа, превенция и застъпничество в осигуряването на семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа и деца в риск да загубят грижата на своите родители.

3. Янина Танева от Фабрика за идеи - двигател на инициативата "Резиденция баба", която вече 10 г. свързва млади хора от градовете и възрастни в села из цяла България.

4. Леонора Шокордова от 1% промяна, която ще разкаже за основната мисия и цел на организацията - да превърне даряването в навик за 1% от българите в страната и чужбина, с ангажираност и принадлежност.

5. Зорница Николова от Сдружение "Операция: Плюшено Мече" - с Коледна кампания в подкрепа на целогодишната им менторска програма "Скритите таланти на България", която дава шанс на младежи за влизане в университет или започване на работа чрез обучение, тренировки, работа с личен ментор и психолог, учебници и екипировка, стипендии, общежитие и семестриални такси.

6. Българска организация за доброволно кръводаряване (БОДК) - Стефка Попова ще представи мобилното им приложение, което има за цел да улесни връзката между доброволни кръводарители и хора, които се нуждаят от кръвопреливане, и е достъпно напълно безплатно на територията на цялата страна.

7. Вера Петканчин - член на Настоятелството на Народно читалище "Христо Ботев 1938", с. Чуковец, община Радомир, с мисия старото читалище отново да се превърне в място за творчество, култура и иноваци, идеи и иновативни дейности.

8. Денис Иванов от World Wildlife Fund - WWF ще представи тяхната кампания "Subscribe to nature" - персонализирани абонаментни карти за природата, с които може да ангажирате екипа си да стане закрилник на българската дива природа.

Заповядайте на събитието и бъдете част от вдъхновението, което отваря път за навременна помощ и добротворчество, опазване на околната среда и културното ни наследство. Нека доброто да няма сезон – нека го правим всеки ден, а не само по Коледа.

Линк за регистрация: https://luma.com/p315wbnp