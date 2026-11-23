Дженсън Хуанг се завръща начело на Nvidia, след като в понеделник компанията обяви, че го възстановява незабавно на поста главен изпълнителен директор. Новината предизвика сериозен скок в цената на акциите на производителя на чипове, които поскъпнаха с над 29% в предпазарната търговия.

Решението идва само 11 дни след като Хуанг се оттегли от поста изпълнителен директор и напусна борда на директорите на компанията.

"За мен е чест да се завърна в Nvidia и отново да оглавя една от най-значимите технологични компании в света в зората на нова индустриална революция", заяви Хуанг. Още: Китай изгони репортер на Bloomberg от тристранната среща след въпрос за Nvidia и Дженсън Хуанг (ВИДЕО)

От борда на директорите съобщиха, че решението е било взето единодушно след поредица от разговори и срещи с Хуанг. Ръководството уточни още, че е получило становища от високопоставени представители на американското правителство, които дават увереност, че завръщането му не създава рискове за националната сигурност.

"Поемам тази отговорност с дълбоко смирение и подновена решимост. Искам да благодаря на борда на директорите на Nvidia за доверието и за внимателното обмисляне на решението", добави Хуанг.

Белият дом не е отговорил незабавно на запитването на CNBC за коментар по повод възстановяването му на поста.

Скандалът, който разтърси технологичния гигант

Завръщането на Хуанг слага край на близо две седмици на сериозни сътресения в Nvidia. На 12 ноември компанията съобщи, че съоснователят ѝ се оттегля от ръководните си позиции след разкрития за извънбрачни връзки. Сред тях е и предполагаема връзка с бизнесдама, заподозряна от американските власти в контакти с китайското разузнаване. Още: Как отслабеният Тръмп може да бъде изигран в Азия от Путин и Си

Случаят повдигна и въпроси за евентуално неспазване на американските ограничения за износ на усъвършенствани чипове за изкуствен интелект към Китай.

Първоначално бордът на директорите категорично отхвърли възможността Хуанг да се върне начело на компанията. Впоследствие обаче натискът от служители, инвеститори и влиятелни фигури в технологичния сектор се засили. Подкрепа за евентуалното му завръщане изрази и президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Самият Хуанг също даде да се разбере, че е готов отново да поеме управлението, ако бордът прецени, че това е в най-добрия интерес на Nvidia. Още: Насред шпионския скандал: Тръмп прави Nvidia "национален шампион" в изкуствения интелект, бута я за още поръчки в чужбина

От основаването до върха на AI индустрията

По време на отсъствието на Хуанг компанията беше временно управлявана от финансовия директор Колет Крес.

Хуанг е сред основателите на Nvidia и ръководи компанията от създаването ѝ през 1993 г. Под негово управление тя се превърна в един от водещите световни производители на чипове и ключов доставчик на технологии за бума на изкуствения интелект.